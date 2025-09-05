В Украине резко вырастут цены на хлеб: к чему готовиться населению

Украинцев уже неоднократно предупреждали о возможном подорожании хлеба. Впрочем, такая тенденция может быть связана не с низкими показателями урожая, а из-за роста сопутствующих расходов – зарплат, инфляции, а также цен на энергоносители и логистику.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук. По его словам, несмотря на то, что урожай зерна в этом году в достаточной степени обеспечивает внутренние потребности Украины, хлеб может подорожать на 25%.

Дефицит зерна "отменили"

По его словам, в этом году Украина имеет почти такой же урожай зерна, как и в прошлом – 21,8 млн тонн против 22 млн тонн. В то же время для внутренних потребностей стране хватает 6-7 млн тонн, то есть дефицита зерна в 2025 году не будет, даже с учетом экспорта.

"Очень важно понимать, что аграрии выращивают только зерно, которое является сырьем. А когда мы видим готовый хлеб на полках магазинов, он уже прошел большое количество производственных циклов. В себестоимости хлеба цена зерновых составляет не более 20-25%", – отметил Марчук.

Почему же тогда дорожает хлеб

Председатель ВАР назвал неверным утверждение, что хлеб дорожает из-за урожая, поскольку главная причина заключается в росте затрат бизнеса. Он перечислил факторы, которые закладываются в цену хлеба и действительно являются решающими для его подорожания.

"Инфляция в продовольственной группе составляет 22%. Расходы на электроэнергию, логистику и топливо для бизнеса постоянно растут, так же как и потребность в повышении заработных плат. Также следует учитывать курс доллара и евро, ведь оборудование для заводов преимущественно импортное. Все эти факторы формируют отпускные цены на хлебопекарных предприятиях значительно больше, чем стоимость зерна", – подытожил Денис Марчук.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее председатель союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский подтвердил, что в 2025/26 маркетинговом году ожидается производство около 21 млн тонн пшеницы, в том числе 10,3 млн тонн продовольственной. Впрочем, урожай пшеницы 1-2 класса, которая необходима для производства муки хлебопекарного качества, прогнозируется на уровне 1,7 млн тонн. В то же время дефицит ржи усиливается – его импорт вырастет на 7,8 тыс. тонн.

