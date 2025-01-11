Цены на нефть выросли на 3% после новых санкций США против России – Reuters

В пятницу, 10 января, цены на нефть выросли почти на 3%, достигнув самого высокого уровня за последние три месяца. Это произошло из-за нового масштабного пакета санкций США, направленных на ограничение доходов России от нефти и газа.

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Об этом сообщает Reuters. Администрация действующего президента Джо Байдена ввела санкции против российских производителей нефти, посредников, трейдеров и портов с целью поразить каждую стадию добычи и распределения нефти в Москве.

Фьючерсы на нефть Brent выросли до 79,76 доллара за баррель. А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate поднялись до 76,57 доллара за баррель, что является максимумом за последние три месяца.

Как сообщают источники в российской торговле, санкции серьезно повлияют на экспорт нефти к ее основным покупателям – Индии и Китаю, поэтому сейчас эти страны ищут альтернативы.

Издание Reuters отмечает, что предположительно новоизбранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации оставит санкции в силе и применит их как инструмент переговоров по мирному договору с Украиной.

Также по словам аналитиков, цены на нефть повысились из-за холода в США и Европе, потому что как следствие наблюдается высокий спрос на мазут.

"Мы ожидаем значительный рост мирового спроса на нефть по сравнению с прошлым годом на 1,6 миллиона баррелей в день в первом квартале 2025 года, главным образом повышенного спроса на мазут, керосин и сжиженный газ", – говорится в записке аналитиков.

Напомним, экспорт сырой нефти из РФ по морю упал до минимальной отметки за 16 месяцев – с августа 2023 года. По сравнению с октябрьским пиком Россия стала продавать на 540 тысяч. баррелей нефти в сутки меньше. Главным образом сократились объемы перевозок из портов на западе РФ и Усть-Луге.

По словам аналитиков, перевозки сырой нефти за четыре недели по состоянию на 5 января снизились на 25% по сравнению с 20 октября, а с 21 по 31 декабря из программы погрузки убрали по меньшей мере пять грузов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине был зарегистрирован законопроект о запрете транзита российских нефти и газа через территорию страны во время военного положения. Его принятие может увеличить экономическое давление на РФ, избавив ее от прибыли от экспорта энергоносителей.

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