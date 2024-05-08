Цены на нефть развернулись: что происходит на рынке и в чем причина

Стоимость нефти упала на международных биржах. Это может объясняться ростом запасов нефти и топлива в США, что является показателем слабого спроса, а также решениями, которые могут быть приняты клубом стран ОПЕК+.

Как сообщает Reuters, после предварительного роста ранее утром 8 мая нефть марки Brent подешевела на 57 центов (0,69%), до $82,59 за баррель. Котировки на американскую нефть WTI на фьючерсных площадках снизились на 53 цента (0,68%), до $77,85 за баррель.

На прошлой неделе эти сорта нефти тоже незначительно упали на фоне признаков ослабления дефицита поставок и снижения мирового спроса на нефть. Как считают в Американском институте нефти (API), это связано с тем, что на предыдущей неделе запасы нефти-сырца в США выросли на 509 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятного топлива тоже увеличились выросли.

"Данные API были умеренно "медвежьими" (указывают на падение рынка. – Ред.) из-за роста запасов сырой нефти и нефтепродуктов... Обеспокоенность из-за более слабого, чем обычно, спроса на бензин в США и такой рост запасов оказали давление на быстрый рост запасов бензина RBOB", – говорится в аналитическом отчете компании ING.

Впрочем, аналитики ожидают, что на прошлой неделе запасы нефти-сырца в США сократятся примерно на 1,1 млн баррелей. Официальные данные будут объявлены позже.

С другой стороны, на рынки оказывает давление ожидание сокращения поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+). Заседание нефтяного картеля состоится 1 июня.

"Ожидается, что после второго квартала этого года страны-члены продлят дополнительные добровольные сокращения поставок", – пишут в ING.

Стоит отметить, что относительная стабилизация ситуации на Ближнем Востоке после обмена ударами между Израилем и Ираном также способствовала падению котировок на нефть. Это объясняется, что чем безопаснее в основном регионе добычи сырья, тем ниже стоимость наценка за транспортировку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, коллективное ограничение цены на российскую нефть странами Запада оказалось неэффективной мерой сдерживания пополнения бюджета России. В результате это привело к пополнению "теневого" флота РФ.

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