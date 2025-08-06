Цены на нефть ощутимо переписали из-за США и Индии: что происходит на рынке

На мировых рынках ощутимо подорожала нефть. Так, утром 6 августа фьючерсы на нефть Brent выросли на 48 центов, или на 0,7% – до 68,12 доллара за баррель. А нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 43 цента, или те же 0,7% – до 65,59 доллара за баррель. Причиной же роста цен в экспертной среде называют опасений перебоев с поставками после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против Индии за покупку российской нефти.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что если под давлением США Индия прекратит закупки российской нефти, то:

Местным переработчикам придется искать альтернативные источники поставок.

Российская нефть может быть переориентирована на других покупателей.

При этом в обоих случаях на стабилизацию ситуации уйдет время. Впрочем, подчеркивается, рынок имеет большие шансы справиться с такими обстроятельствами.

Но вот если от российского ресурса начнут отказываться другие страны, тогда, по словам аналитиков, риски вырастут. В частности, подчеркивается, "распространяется мнение, что внимание США может переключиться на закупки Китая".

Вмеесте с тем, напоминают авторы материала, в Индии, похоже, настроены защищать свои интересы. Так, отмечается, ранее там:

Назвали угрозы Трампа "необоснованными".

Заявили о намерении отставивать свою позицию, что "усилило торговое напряжение между двумя странами".

Что предшествовало

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем дешевой российской нефти-сырца морем – она покрывает треть всех потребностей этой страны. Всего в июне индийский импорт из России составил 2 млн баррелей в день, а накопленным итогом за первое полугодие – 1,75 млн.

30 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит 25-процентные пошлины для Индии, с которой до этого вел напряженные торговые переговоры. Он также пригрозил штрафами за сотрудничество с Москвой, в том числе военное, а затем заявил, что ему "наплевать", если Россия и Индия вместе потопят свои "мертвые экономики". Крайний срок выполнения требований президента США истек 1 августа.

А 4 августа Трамп открыто назвал Индию причастной к гибели мирных украинцев из-за финансирования российской экономики. "Из-за этого я существенно повышу пошлину, которую Индия платит США", – пригрозил он.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до 30 млрд долларов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!