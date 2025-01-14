Новые санкции против России взбудоражили цены на нефть: находятся около рекордных показателей

На мировых рынках снизились цены на нефть. Так, 14 января по состоянию на 07:46 по Гринвичу, стоимость нефти марки Brent упала на 53 цента, или 0,7% – до 80,48 доллара за баррель. А цена на американскую WTI снизилась на 44 цента, или 0,6% – до 78,38 доллара за баррель. Впрочем, несмотря на удешевление, стоимость ресурса все равно удерживаются около 4-месячного максимума – поскольку влияние новых санкций США на российскую нефть остается в центре внимания рынка.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: после того, как в конце прошлой недели США объявили крупные нефтяные санкции против России, цены на ресурс выросли на 2%.

"Заголовки в СМИ, связанные с санкциями против российской нефти, были доминирующим фактором для изменения цен на нефть в течение прошлой недели. В сочетании с сильными экономическими показателями США это создало динамику роста из-за более жесткого баланса спроса и предложения", – объяснили аналитики.

После этого, подчеркнули они, произошел откат цен. Однако поскольку те выросли почти на 10% с начала года, это не мешает фиксации прибыли от продажи нефти.

Напомним: США, а также Великобритания ввели санкции против российской нефти 10 января. Однако в силу они вступят лишь 27 февраля – и затронут 30 компаний и ряд физлиц.

Администрация президента Джо Байдена запретила американским компаниям оказывать услуги по добыче нефти на территории России. В частности, экспортировать или реэкспортировать услуги в области добычи нефти, в том числе их продажу косвенно, из США любому лицу, находящемуся в России.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина не может остановить транзит российской нефти. Ведь это станет нарушением Договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Что может привести к ее наказанию. А потому страна не может прекратить перекачивать нефть РФ.

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