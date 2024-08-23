Цены на нефть катятся вниз и уже достигли минимума с начала года: в чем причина

За последнюю неделю цены на нефть достигли самого низкого уровня с начала 2024 года. Падение происходит из-за опасений инвесторов, что спрос на черное золото просядет на фоне неутешительной оценки уровня занятости в США.

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Так, эталонная марка Brent на этой неделе потеряла в цене около 3%, фьючерсы снизились до 77,32 долл. за баррель, сообщает Reuters. Фьючерсы на WTI подешевели почти на 5%, до 73,11 долл. за баррель.

Это самые низкие показатели с начала января, отмечает агентство. Некоторые аналитики ожидали коррекции цен в конце недели, однако по состоянию на утро пятницы этого не произошло.

"Спад (на нефтяном рынке. – Ред.) был вызван опасениями по поводу жесткой экономической просадки в США. Тем не менее, данные показали, что рынок труда охлаждается постепенно, а не быстро замедляется", – отметили аналитики ANZ Research.

Однако проблемы возникают не только из-за США. Так, последние статистические данные из Китая – крупнейшего импортера нефти – указывают на трудности в экономике КНР. Это, в свою очередь, может снизить спрос на нефть со стороны местных нефтеперерабатывающих заводов.

Впрочем, некоторые аналитики говорят: есть признаки того, что в ближайшие недели нефть может вернуться к росту, т.к. мировые запасы сократились за последние два месяца. Обычно такая динамика приводит к повышению цен на сырье.

"Также рынок продолжает думать о следующем шаге ОПЕК. Ранее в этом году группа производителей объявила, что планирует увеличить объем производства в 4-м квартале. Тем не менее, цены остаются низкими. Это может привести к тому, что планы будут отложены в попытке поддержать цены", – отмечают в ANZ.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года Индия стала крупнейшим в мире импортером российской нефти, обогнав Китай, из-за снижения китайских закупок и привлекательных цен. Это изменило традиционные маршруты поставок нефти и может оказать значительное влияние на мировой энергетический рынок.

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