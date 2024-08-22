Главный покупатель нефти у России изменился: кто занял место Китая

В июле 2024 года Индия стала крупнейшим в мире импортером российской нефти, обогнав Китай, из-за снижения китайских закупок и привлекательных цен. Это изменило традиционные маршруты поставок нефти и может оказать значительное влияние на мировой энергетический рынок.

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Об этом пишет Reuters. Это смещение в геополитическом ландшафте является следствием как экономических факторов, так и влияния санкций, введенных западными странами против России из-за ее агрессии и терроризма.

В июле 2024 года доля российской нефти в общем объеме импорта в Индию достигла рекордных 44%, что составляет 2,07 миллиона баррелей в сутки. Это на 4,2% больше, чем в июне и на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным агентства Reuters, этот показатель превысил июльский объем импорта нефти Китаем, составивший 1,76 миллиона баррелей в сутки.

Рост поставок российской нефти в Индию происходит на фоне снижения закупок со стороны китайских нефтепереработчиков, уменьшивших объемы импорта из-за падения доходов от производства топлива. Индия, активно ищущая доступные энергоресурсы для удовлетворения своих растущих потребностей, воспользовалась пониженными ценами на российскую нефть, которая продается со значительными скидками из-за санкций.

Почему Индия стала самым большим покупателем российской нефти

С 2022 г., когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Индия постепенно наращивала импорт российской нефти. Западные санкции, направленные на ограничение доступа России к мировым финансовым рынкам и сокращение ее доходов от продажи энергоносителей, заставили Москву искать новые рынки сбыта. Индия стала одним из главных бенефициаров этой ситуации, покупая нефть по сниженным ценам.

По словам источника в индийской нефтеперерабатывающей отрасли, заинтересованность Индии в российской нефти будет расти, пока не будет дальнейшего усиления санкций. Это означает, что Индия продолжит играть ключевую роль в поддержке российской экономики, сохраняя для себя выгодные условия снабжения.

Рост поставок в Индию также изменяет традиционные маршруты потоков российской нефти марки ESPO, ранее в основном поставлявшейся в Китай. Поставки ESPO в Индию в июле выросли до 188 тысяч баррелей в сутки, используя более крупные танкеры типа Suezmax. Это подчеркивает изменение географических центров спроса на нефть и показывает новые тенденции в глобальной энергетической торговле.

Воздействие на глобальные рынки и энергетическую безопасность

Активизация торговых отношений между Индией и Россией может иметь серьезные последствия для мировых энергетических рынков. С одной стороны, Индия извлекает выгоду от скидок на российскую нефть, что позволяет снизить затраты на энергоресурсы и поддержать экономический рост. С другой стороны, усиление зависимости Индии от российской нефти может вызвать беспокойство в контексте энергетической безопасности, особенно в условиях возможного усиления санкций и глобальной нестабильности.

Снижение закупок российской нефти Китаем также может иметь долгосрочные последствия. Нефтеперерабатывающие заводы на северо-востоке Китая, которые обычно являлись крупнейшими покупателями марки ESPO, начали терять интерес из-за более низкого спроса на топливо. Это может изменить структуру спроса на нефть в Азии и повлиять на баланс сил на глобальном рынке.

Что дальше?

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от нескольких факторов, в частности, от возможных изменений в санкционном режиме, колебаний мировых цен на нефть и политической ситуации. Важной остается роль Индии как ключевого игрока на рынке энергоресурсов, что может оказать существенное влияние на глобальную энергетическую политику.

Рост индийского импорта российской нефти демонстрирует, как изменение геополитической ситуации и экономических условий может изменить традиционные модели торговли и создать новые возможности для отдельных стран. В то же время это подчеркивает важность стратегического подхода к обеспечению энергетической безопасности в условиях глобальной нестабильности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, импорт сырой нефти в Китай от России упал в июле на 7,4% по сравнению с годом ранее. Причина: китайские нефтеперерабатывающие заводы значительно сократили объем производства. При этом Китай увеличил поставки нефти из Саудовской Аравии.

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