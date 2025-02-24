Цены на недвижимость в одном из городов Украины постоянно растут: сколько теперь стоит жилье

В 2025 году рынок недвижимости Украины продолжит демонстрировать рост цен. Стоимость аренды квартир больше всего выросла в Тернополе, как и в других городах западной Украины, достигая 10 000 грн за однокомнатное жилье. На вторичном рынке жилья цены в городе поднялись на 3-4%, а на первичном – на 8%.

Видео дня

По данным Государственной службы статистики Украины, в декабре 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7220 гривен в месяц, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. Самыми дорогими регионами по стоимости аренды являются Закарпатская, Львовская и Ровенская области:

Закарпатская область – самая дорогая для арендаторов;

– самая дорогая для арендаторов; Львовская область – стоимость аренды снизилась на 11,4% до 10449 грн;

– стоимость аренды снизилась на 11,4% до 10449 грн; Ровенская область – цены выросли на 37,4%, до 9891 грн.

По итогам января 2025 г. средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине выросла до 10 473 грн, а двухкомнатной – до 12 655 грн. Самые дорогие арендные квартиры зафиксированы в Ужгороде, Львове и Киеве. В то же время, самые дешевые варианты можно найти в Николаеве, Запорожье и Харькове – от 5 000 грн. В Тернополе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 10 000 грн., а двухкомнатной – 11 800 грн.

Спрос на покупку жилья остается относительно низким, особенно на первичном рынке, где цены продолжают расти, но строительство новых объектов тормозится из-за нехватки ресурсов и рабочей силы. Вторичный рынок показывает стабильные цены в Киеве и западных областях, в то время как в центральных и восточных регионах отмечается некоторое снижение стоимости.

По данным Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, в Тернополе цены на жилье выросли как на первичном, так и на вторичном рынке. Стоимость квартир в новостройках зависит от расположения, застройщика и комплекса:

однокомнатная квартира – 25-30 тысяч долларов;

– 25-30 тысяч долларов; двухкомнатная квартира – от 30 тысяч долларов;

– от 30 тысяч долларов; трехкомнатная квартира – от 45 тысяч долларов.

На вторичном рынке средняя цена квадратного метра составляет 30 000 грн., а за последние шесть месяцев цены на вторичное жилье выросли на 3-4%. Например, однокомнатная квартира стоит около 25 000 долларов, двухкомнатная – чуть больше 30 000 долларов, трехкомнатная – от 35 000 долларов. Главными причинами удорожания недвижимости являются:

дефицит рабочей силы – из-за миграции строителей наблюдается нехватка квалифицированных кадров;

– из-за миграции строителей наблюдается нехватка квалифицированных кадров; рост стоимости строительных материалов – повышение цен на сырье и оборудование влияет на конечную стоимость жилья;

– повышение цен на сырье и оборудование влияет на конечную стоимость жилья; спрос на безопасные регионы – в результате украинцы стремятся приобрести жилье в западных областях;

– в результате украинцы стремятся приобрести жилье в западных областях; стабильный спрос на аренду – высокая стоимость покупки жилья заставляет многих людей оставаться в съемных квартирах, что увеличивает спрос и цены на аренду;

рост расходов на коммунальные услуги – повышение тарифов на электроэнергию, газ и отопление удерживает жилье дороже, что влияет на арендную плату и цены на недвижимость;

– повышение тарифов на электроэнергию, газ и отопление удерживает жилье дороже, что влияет на арендную плату и цены на недвижимость; курс валют и инфляция – колебания курса гривни и общая экономическая нестабильность способствуют также росту стоимости жилья.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине рынок недвижимости пока находится под большим влиянием войны, что создает значительные вызовы для застройщиков и покупателей. Цены на жилье продолжат расти, но постепенно, а восстановление рынка будет зависеть от стабильности на фронте и инвестиций в восстановление страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!