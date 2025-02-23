"Резких скачков цен ждать не стоит": украинцам рассказали, что будет со стоимостью недвижимости в ближайшие годы

В Украине рынок недвижимости находится под большим влиянием войны, что создает значительные вызовы для застройщиков и покупателей. Цены на жилье продолжат расти, но постепенно, а восстановление рынка будет зависеть от стабильности на фронте и инвестиций в восстановление страны.

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Об этом рассказал гендиректор Корпорации Недвижимости РИЭЛ Ростислав Мельник в комментарии СМИ. По его словам, сейчас важно не только обеспечить безопасность, но и реализовать эффективные программы восстановления страны, которые будут зависеть от объемов международных инвестиций.

По мнению Мельника, ближайшие годы не принесут резких скачков цен на недвижимость. Рост будет, однако умеренный – в пределах 15-20%. Особенно высокими темпами обновления будут отмечаться западные регионы Украины, а цены на жилье во Львове могут сравниться с уровнем Киева. Однако, невзирая на возможный рост, рынок недвижимости продолжит сталкиваться с серьезными вызовами.

Один из важнейших вызовов – это большое количество недостроев, ставших следствием войны и экономического кризиса. Многие застройщики, начавшие строительство еще до войны, не смогут продолжить свои проекты из-за финансовых трудностей и нестабильности. Это приведет к увеличению количества замороженных проектов, что негативно скажется на рынке жилья. Как следствие, покупатели могут столкнуться с ограниченным количеством доступных вариантов, а доверие к рынку недвижимости значительно снизится.

Вторая проблема, по словам Мельника, – это изменения в градостроительном законодательстве, в частности, усложнение процедур изменения целевого назначения земельных участков для жилищного строительства, которые были введены с января 2024 года. Это значительно сокращает предложение на рынке, ведь большинство застройщиков, еще имеющих возможность вести строительство, ограничены наличием соответствующих участков. Пока таких участков крайне мало, и даже текущий спрос на жилье не может быть покрыт без надлежащего увеличения земельного предложения. С учетом этих факторов спрос на жилье будет расти после завершения войны, что лишь повысит напряженность на рынке.

Как подчеркивает Мельник, для стабильного развития рынка жилой недвижимости в Украине нужно устранить два основных препятствия: недострои и сложности с оформлением земельных участков. Для этого девелоперы и власти должны работать сообща, чтобы упростить бюрократические процедуры и создать условия для активного развития строительства. Совместные усилия должны быть направлены на стимулирование рынка и поддержание стабильного предложения жилья.

Важным аспектом является привлечение международных инвестиций для поддержки строительной отрасли. При положительной динамике инвестиций и стабильности на фронте рынок недвижимости может не только восстановиться, но и выйти на новый уровень развития.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве существенно подешевела аренда квартир. За последние 6 месяцев стоимость аренды жилья снизилась почти на 2000 грн - со средних 22 780 до 20 817 грн, или 8,62% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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