Цены на мясо рекордно растут по миру: что ожидать ожидать украинцам

Мировые цены на мясо бьют рекорды из-за бешеного спроса в США и Китае, а также из-за сокращения поголовья скота в ключевых странах-производителях. Одновременно в Украине ситуация обостряется тем, что курятина, которая всегда была самым дешевым видом мяса, дорожает рекордными темпами и уже становится недоступной для части населения.

Об общей ситуации с ценами сообщает Bloomberg. Главным двигателем роста стала говядина . В США спрос на этот вид мяса не падает даже несмотря на высокие цены.

Китай параллельно наращивает импорт, активно покупая продукцию в Бразилии. На этом фоне Австралия также получает выгоду, повышая стоимость своей продукции. Такой тандем двух крупнейших экономик мира фактически "перетягивает" ресурсы с рынка, что и поднимает общий индекс.

Ключевую роль играет и сокращение поголовья скота. В Америке оно упало до минимального уровня за последние десять лет, в Бразилии ситуация осложнена климатическими изменениями и нестабильной погодой. Фермеры сталкиваются не только с засухами, но и с распространением болезней, которые сокращают возможности производства.

Еще один важный фактор – взаимосвязь с молочной отраслью. В условиях, когда масло и сыр растут в цене, фермеры не спешат забивать коров, ведь они приносят большую прибыль как молочные, чем как мясные. В результате предложение говядины сокращается, а цены растут еще быстрее.

Индекс цен уже бьет рекорды, а во многих странах мясо становится одним из главных факторов инфляции. В Великобритании, например, в июле 2025 года стоимость говядины и телятины была почти на четверть выше, чем год назад. Подобная картина наблюдается и в других государствах, где мясо является ключевым элементом рациона населения.

Подорожание мяса – это не только вопрос потребительской корзины, но и серьезный политический вызов. Рост цен на продукты питания напрямую бьет по уровню жизни населения, а следовательно, становится фактором социальной напряженности.

Украина также оказалась в водовороте мясного кризиса. Если в мире больше всего говорят о говядине, то у нас на первый план выходит курятина. Традиционно она была самым доступным видом мяса для потребителей, но в этом году ситуация кардинально изменилась.

В январе 2025 года килограмм куриного филе стоил в среднем 172 гривны. В июле цена выросла до 218 гривен, а уже в сентябре превысила 239 гривен. Это означает, что только за восемь месяцев курятина подорожала на 39%. Кое-где стоимость куриного филе уже сравнялась или даже превысила свинину, что еще до недавнего времени казалось невозможным.

В разных торговых сетях цены колеблются от 225 до 245 гривен за килограмм. Даже скидки в супермаркетах не всегда спасают ситуацию: акционные предложения позволяют сэкономить, но общий тренд остается неизменным – курятина дорожает из месяца в месяц.

Причинами являются высокая себестоимость производства, рост цен на корма, топливо и электроэнергию, уменьшение поголовья птицы из-за войны и оккупации территорий. Производителям все сложнее удерживать стабильный уровень цен, поэтому повышение выглядит неизбежным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев уже неоднократно предупреждали о возможном подорожании хлеба. Впрочем, такая тенденция может быть связана не с низкими показателями урожая, а из-за роста сопутствующих расходов – зарплат, инфляции, а также цен на энергоносители и логистику.

