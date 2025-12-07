Цены на аренду квартир в Украине могут вырасти: кто толкает стоимость и для чего

Иностранные инвесторы и арендаторы уже существенно влияют на рынок аренды жилья в Украине, особенно в Киеве, повышая арендные ставки. Спрос на квартиры среднего и бизнес-класса со стороны иностранцев может существенно повысить цены на недвижимость даже при падении внутреннего спроса.

Об этом рассказала киевский риелтор Ирина Луханина в комментарии СМИ. По ее словам, самые активные квартиры для аренды в Киеве и Львове, а также торговые помещения на первых этажах многоэтажек, которые потенциально приносят владельцам стабильный доход.

Иностранцы ориентируются как на средний, так и на высокий сегмент недвижимости. Они ищут квартиры от 80 до 170 тысяч долларов, которые планируют сразу сдавать в аренду. Цель таких действий это получать доход до 25% годовых, а в дальнейшем либо продать, либо продолжать сдачу. Для сравнения, средняя доходность аренды в Киеве сегодня составляет до 10% годовых, поэтому потенциал иностранных инвесторов значительно больше.

Риелторы отмечают, что на арендном рынке уже заметен рост ставок в квартирах среднего и бизнес-класса. Сейчас жилье, которое сдается за 20-25 тысяч гривен в месяц, вскоре может стоить более тысячи долларов, а самые дешевые квартиры – от 24 до 30 тысяч гривен в месяц. Отмечается, что этот процесс частично стимулируется тем, что иностранцы не ведут переговоров о снижении цен и стремятся быстро занять доступные квартиры.

Особенно заметен рост спроса среди специалистов, которые приезжают в Украину на работу, в частности в сферы логистики, строительства и международных миссий. Молодые пары и специалисты из Турции, Азербайджана и Европы ищут квартиры бизнес-класса с двумя спальнями, современными санузлами и близостью к метро. Бюджеты таких арендаторов колеблются от 800 до 2 000 долларов в месяц.

Сейчас иностранные арендаторы формируют стабильный спрос на отдельные ЖК и коммерческие площади, что позволяет владельцам удерживать высокие цены даже при снижении внутреннего спроса со стороны украинцев. В отдельных районах наличие иностранных арендаторов уже поддерживает рынок, создавая эффект "ценового щита" для квартир в качественных домах. Аналитики прогнозируют, что в случае окончания войны и массового прихода иностранного капитала аренда жилья в Украине может испытать значительный скачок.

