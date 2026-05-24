Цены на квартиры бьют новые рекорды: где в Украине жилье подорожало больше всего
В 2026 году квартиры в Украине подорожали на 20-37% в наиболее популярных городах, а средняя цена однокомнатного жилья во Львове уже превысила 71 тыс. долларов. Основной драйвер роста – дефицит предложения и более дорогое строительство, из-за чего за одну квартиру в некоторых городах сейчас конкурируют до 10 покупателей.
Об этом свидетельствуют данные профильного портала для поиска недвижимости. За последний год жилье подорожало практически по всей стране, но темпы роста отличаются в зависимости от региона и типа недвижимости.
Самый заметный рост цен зафиксирован в сегменте однокомнатных квартир, которые традиционно являются наиболее востребованными среди покупателей. Лидерами подорожания стали:
- Тернополь – +37%, средняя цена около 50 тыс. долларов;
- Одесса – +25%;
- Ровно – +20%.
Также существенный рост стоимости жилья наблюдается во Львове, Ивано-Франковске и Киеве – городах, где спрос стабильно превышает предложение. Несмотря на общее подорожание, рейтинг самых дорогих городов остается стабильным:
- Львов – более 71,6 тыс. долларов за однокомнатную квартиру;
- Киев – около 70 тыс. долларов;
- Ужгород – примерно 67 тыс. долларов.
Именно западные регионы сегодня формируют "ценовой максимум" украинского рынка недвижимости из-за повышенного спроса и ограниченного предложения. Рост цен затрагивает и новостройки. По данным онлайн-платформ, стоимость жилья на первичном рынке выросла примерно на 30%, хотя реальное подорожание после торга обычно составляет 15-20%.
Как отмечают риелторы, застройщики часто выставляют завышенные стартовые цены, но в процессе переговоров предоставляют скидки. При этом общий тренд остается восходящим. Эксперты выделяют сразу несколько ключевых причин роста цен на квартиры в Украине:
- дефицит предложения: во многих городах на одну квартиру могут претендовать до 10 покупателей, это позволяет владельцам повышать цены и почти не давать скидок;
- государственные программы кредитования: программа еОселя стимулирует спрос, особенно на готовое жилье, покупатели со льготными кредитами активнее выходят на рынок;
- сокращение новых проектов: часть девелоперов приостановила строительство новых жилых комплексов из-за войны, нехватки кадров и экономических рисков, это еще больше уменьшает предложение;
- рост себестоимости строительства: строительные материалы, логистика и рабочая сила существенно подорожали.
Несмотря на общий тренд подорожания, разница между регионами остается значительной. Наиболее доступные однокомнатные квартиры сейчас в Днепре – около 34 тыс. долларов. В Киеве же цены сильно зависят от района. Например, в Деснянском районе средняя стоимость составляет около 45 тыс. долларов, тогда как центр столицы остается значительно дороже.
Несмотря на активность новостроек, вторичный рынок остается очень популярным. Около 26% покупателей выбирают готовое жилье из-за возможности быстрого заселения без ожидания завершения строительства или ремонта.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, собственное жилье в Украине становится все большей роскошью. Желание иметь свой уголок упирается в суровую математику, чтобы накопить даже на однокомнатную квартиру, среднестатистическому украинцу нужно полностью отказывать себе в еде, одежде и развлечениях в течение 5-7 лет. В прифронтовом Запорожье жилье можно накопить за пару лет, однако откладывать придется всю зарплату без остатка.
