Купить квартиру в Украине можно за два года: назван город с самым доступным жильем

Собственное жилье в Украине становится все большей роскошью. Желание иметь свой уголок упирается в суровую математику: чтобы накопить даже на однокомнатную квартиру, среднестатистическому украинцу нужно полностью отказывать себе в еде, одежде и развлечениях в течение 5-7 лет, хотя в прифронтовом Запорожье жилье можно накопить за пару лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные одной из крупнейших платформы по продаже недвижимости. Аналитики сопоставили среднюю (медианную) стоимость однокомнатных квартир со средними зарплатами в областных центрах Украины и узнали, в каких городах надо работать дольше всего и меньше всего.

Быстро, но опасно: где квартиры самые дешевые

Самым доступным жилье оказалось в городах, которые расположены близко к зоне боевых действий. Из-за постоянных рисков безопасности цены на недвижимость там упали до исторического минимума.

Запорожье – абсолютный лидер по доступности. Здесь однушку в среднем продают за 661 тысячу гривен, и накопить на нее можно всего за 2 года .

Золотая середина: города со сроком ожидания 5-7 лет

В большинстве центральных и западных областных центров цены умеренные, но и копить деньги придется дольше.

5 лет работы: понадобится для покупки квартиры в Днепре (1,4 млн грн), Кропивницком (1,3 млн грн), Чернигове (1,5 млн грн) и Хмельницком (1,8 млн грн).

Финансовый потолок: где жилье наименее доступно

Западные регионы, которые считаются относительно безопасными, и столица ожидаемо бьют рекорды по дороговизне:

чтобы купить однушку в Черновцах (2,5 млн грн) или Львове (3,2 млн грн), придется копить деньги минимум 8 лет .

Аналитики отмечают, что этот расчет является несколько условным, ведь человек не может жить "святым духом" и откладывать абсолютно всю зарплату до копейки. Если учесть расходы на аренду нынешнего жилья, еду и базовые потребности, реальный срок накопления даже можно умножать минимум на два.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине подорожали квартиры – как новые, так и на вторичном рынке. Последние, например, по данным профильных аналитиков, за год прибавили 30%, а жилье на первичном рынке в зависимости от города подорожало на 9-29%. Причин же этого несколько. И главная из них – снижение предложения.

