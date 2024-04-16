Цены на газ идут на рекорд: почему ЕС не удастся сэкономить

Нестабильность на Ближнем Востоке подстегивает цены на газ для Европы. Стоимость голубого топлива уже компенсировала все потери с начала 2024 года.

Как сообщает Bloomberg, цены на газ для Европы растут четвертый день подряд. 16 апреля голландские фьючерсы, европейский газовый ориентир, подскочили на 5,6% – до 32,90 евро за мегаватт-час.

"Хотя из-за исключительно мягкой зимы, отразившейся на спросе на газ, в какой-то момент контракты потеряли с начала года около 30% своей стоимости, теперь они полностью компенсировали снижение в 2024 году", – утверждают журналисты.

Несмотря на запугивания со стороны РФ, Европа завершила отопительный сезон с большими запасами газа. Вопреки этому, трейдеры постоянно предупреждают о признаках перебоев в поставках. И хотя Ближний Восток не является крупным поставщиком газа для ЕС, зависимость европейских стран от мировых рынков растет из-за отказа от значительных объемов газа, который до полномасштабного вторжения поставляла Россия.

В попытке сохранить международную энергетическую стабильность ЕС и США все активнее призывают Израиль избежать эскалации с Ираном и не допустить ее перерастания в более широкий конфликт, потому что новая война в регионе, вероятнее всего, приведет к дальнейшему росту мировых цен на энергоносители.

Ранее фактором для роста стоимости газа в ЕС стали удары, нанесенные российскими войсками по подземным газовым хранилищам (ПГХ) в Украине. 11 апреля страна-террорист предприняла четвертую безуспешную попытку разрушить украинские газохранилища, после чего стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла на 9,2%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что после прохождения половины отопительного сезона зимой 2024-го цены на газ в Европе оказались в 13-18 раз ниже прогнозов россиян. Поскольку зима была достаточно теплой, в хранилищах европейцев осталось достаточно много газа.

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