ЕС заплатит за российские обстрелы Украины в платежках за газ: как сильно выросла цена

Удары, нанесенные российскими войсками по подземным газовым хранилищам (ПГХ) в Украине, не только создали угрозу для энергетической инфраструктуры страны, но и сказались на стоимости газа в Европе. Таким образом из-за войны в Украине для европейцев вырастут тарифы за коммунальные платежи.

Как сообщает Bloomberg, после российских атак стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла на 9,2%. В результате стоимость ресурса не только компенсировала потери предыдущих двух дней, но и установила ценовой максимум за более чем три недели.

11 апреля в НАК "Нафтогаз" заявили, что два подземных хранилища газа подверглись ударам со стороны России. В результате атаки никто не пострадал, а сами объекты при этом продолжили работать.

Это стало четвертой безуспешной попыткой россиян разрушить украинские газохранилища. Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил об уязвимости рабочих и самих газохранилищ, но системы ПВО исправно отражают атаки на эти объекты.

Следует отметить, что Украина имеет больше ПГХ, чем любая другая европейская страна – они расположены преимущественно в западной части страны. Газохранилища залегают на глубине до 2 км под землей. Это позволяет сдавать ПГХ в аренду европейским трейдерам. Поэтому российские атаки подвергают угрозе и европейский газ, что может подорвать энергетическую безопасность ЕС следующей зимой.

Как пишет Bloomberg, после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году запасы газа в Украине упали почти до нуля. Этот показатель восстановился с прошедшего года – своим газом украинские хранилища уже заполнили такие компании, как Shell Plc и DXT Commodities. Кроме того, "Нафтогаз" проводит переговоры RWE AG, норвежской Equinor ASA, а также французскими TotalEnergies SE и Engie SA.

Украина предлагает иностранным трейдерам забронировать в 2024 году до 10 миллиардов кубометров своих ПГХ, или около трети совокупных мощностей, которыми располагает страна. Этот показатель находится на уровне прошедшего года.

И хотя Европа вышла из отопительного сезона с достаточно высокими запасами газа, трейдеры по-прежнему опасаются высокой волатильностью и перебоями в поставках.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что после прохождения половины отопительного сезона зимой-2024 цены на газ в Европе оказались в 13-18 раз ниже прогнозов россиян. Поскольку зима была достаточно теплой, в хранилищах европейцев осталось достаточно много газа.

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