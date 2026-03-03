Цены на бензин в Украине временно повысятся: какую стоимость ожидать на АЗС

В Украине сейчас достаточно топлива, но из-за войны в Иране цены на нефть выросли примерно на 10%, что повлекло временное повышение цен на 2-3 гривны за литр в сетях, которые стараются держаться ближе к лидерам рынка. Однако спрос на запасание топлива и паника потребителей временные, и после стабилизации рынка цены на бензин и дизтопливо снизятся до более привычного уровня.

Об этом сообщил топливный эксперт Сергей Куюн. Последние новости с рынка топлива в Украине показывают, что апокалиптические сценарии с резким подорожанием из-за событий в Иране пока откладываются.

Как отмечает Куюн, повышение цен в стране пока обусловлено не реальным дефицитом топлива, а паникой среди трейдеров и потребителей, которые спешат делать запасы. В Украине на оптовом рынке лишь несколько крупных компаний предлагают бензовозные поставки, тогда как остальные воздержались, ожидая стабилизации ситуации.

Некоторые сети среднего ценового сегмента пытаются держать цены на уровне лидеров, чтобы избежать опустошения запасов. Такой подход создает временный рост цен на 2-3 гривны за литр, который потребители часто воспринимают как сигнал срочно покупать топливо.

В то же время реальной нехватки горючего нет. На рынке достаточно бензина и дизтоплива, а открытие шлюзов после исчезновения фактора морозостойкости обеспечило стабильные поставки. Венгерско-словацкие поставки пока не являются критическими, поскольку рынок уже "перелит". То есть, физически дефицита для украинских автолюбителей не существует.

Куюн также успокаивает, что мировые медиа и спекулятивные прогнозы часто преувеличивают удары по НПЗ и заводам по сжиженному газу. Например, серьезная атака на "Укртатнафту" в июне прошлого года потребовала 250 дронов и 80 ракет. Поэтому вероятность того, что пара дронов серьезно дестабилизирует мировые рынки, практически нулевая.

Эксперт прогнозирует, что после исчезновения "иранского" фактора цены на нефть в мире снизятся, поскольку ограничения на добычу в Иране снимутся, и предложение сырья увеличится. Соответственно, в Украине ожидается снижение цен на топливо, и пока нет причин для паники.

