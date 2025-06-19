Цены на бензин в Украине могут вырасти до 65 грн/л: кто диктует стоимость топлива и к чему готовиться

Из-за эскалации между Ираном и Израилем, и угрозы блокирования Ормузского пролива, мировые цены на нефть могут вырасти до $80 и выше. Соответственно, в Украине цены на бензин могут повыситься до 65 гривен за литр и больше, ведь рынок уже начинает реагировать на эти геополитические риски.

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О повышении стоимости топлива рассказал в комментарии OBOZ.UA аналитик консалтинговой компании "НефтьРынок" Александр Сиренко. Причиной такой стоимости является эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности между Ираном и Израилем, а также потенциальная угроза блокирования Ормузского пролива – ключевого маршрута для транспортировки нефти.

На фоне этой нестабильности эксперты предупреждают о дальнейшем росте стоимости нефти в мире и бензина в Украине. По словам Сиренко, рынок топлива в Украине очень чувствителен к информационному давлению и изменениям в геополитической среде. Как только появляется новый риск - ценники на АЗС начинают расти.

Еще один весомый голос - директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он подробно рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на украинский топливный рынок.

"Если брать базовый сценарий, что не будет массированной атаки на суда в Ормузском заливе, конфликт будет продолжаться несколько недель в средней напряженности, такой, как он сейчас примерно есть. И тогда цена может быть на таком уровне 75-80 долларов, плюс-минус несколько процентов (за баррель)", – пояснил эксперт.

По его словам – это базовый сценарий. Если же ситуация в регионе обострится, в частности Иран начнет военный ответ или заблокирует пролив, цены могут пойти еще выше. Собственно, Ормузский пролив – один из важнейших путей доставки нефти, и любое ограничение его работы мгновенно скажется на мировом рынке.

"Цены на бензин в Украине уже растут, хотя инерция еще не дошла до наших нефтепродуктов, но под этим предлогом некоторые сети реагируют и пытаются заработать сверхприбыли", – предупреждает Омельченко.

Он отмечает, что по состоянию на сейчас Антимонопольный комитет Украины должен вмешаться в ситуацию, однако даже регулятор не сможет остановить объективное давление мирового рынка. По словам Омельченко, в случае дальнейшей эскалации цены на бензин в Украине могут вырасти до 65 гривен за литр и выше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине отсрочили до 2026 года обязательную норму по 5% биоэтанола в бензине, что позволяет АЗС и дальше самостоятельно определять, какое топливо реализовывать. Ожидается, что для потребителей ситуация не изменится, ведь топливо с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для авто

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