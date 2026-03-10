Цены на авиабилеты могут вырасти по всему миру: изменения произойдут уже в ближайшие недели

Цены на авиабилеты могут вырасти уже в ближайшие недели из-за конфликта вокруг Ирана, который влияет на энергетические рынки и поставки авиационного топлива. Даже если напряжение на Ближнем Востоке быстро уменьшится, хаос в сфере авиаперевозок может продолжаться долго из-за долгосрочных топливных контрактов, ограниченных запасов и перестройки логистических цепей.

Видео дня

Об этом пишет Fox News. Особое внимание энергетические трейдеры уделяют ситуации в Ормузском проливе – стратегическом морском проходе.

Отмечается, что этот узкий водный коридор является одним из важнейших энергетических маршрутов в мире. В самом узком месте он имеет ширину примерно 34 километра, но через него ежедневно транспортируется около 20 миллионов баррелей нефти, а также примерно пятая часть мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Для авиакомпаний топливо является одним из ключевых факторов формирования цены билета. Даже незначительное повышение стоимости топлива может существенно увеличить операционные расходы перевозчиков. Аналитик энергетического рынка объясняет, что авиатопливо особенно уязвимо к перебоям в поставках.

В отличие от бензина или дизельного топлива, этот рынок имеет меньше возможностей для быстрых закупок. Кроме того, запасы авиатоплива обычно невелики, а его хранение требует специальных резервуаров. Поэтому даже краткосрочные перебои могут вызвать резкие колебания цен.

Ситуация осложняется тем, что значительная часть мировых поставок авиатоплива поступает именно с Ближнего Востока. По оценкам экспертов, регион экспортирует примерно 1,1 миллиона баррелей авиатоплива в сутки, что составляет около 17% мирового потребления. Если поставки из этого региона сокращаются или становятся менее предсказуемыми, это мгновенно отражается на ценах на международных рынках.

Признаки нервозности на энергетических рынках уже заметны. В США индикатор Argus U.S. Jet Fuel Index, который отражает среднюю цену авиатоплива в таких городах, как Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, поднялся до 3,88 доллара за галлон после нескольких недель относительной стабильности.

Еще более резкая реакция наблюдается в Азии. В Singapore – одном из главных мировых центров торговли топливом, цена авиатоплива выросла сразу на 72%, до рекордных 225,44 доллара за баррель. Трейдеры объясняют такое резкое подорожание опасениями относительно возможных перебоев в поставках через Ормузский пролив.

Даже если напряжение на Ближнем Востоке в ближайшее время уменьшится и судоходство останется открытым, рынок может еще долго ощущать последствия кризиса. Причина заключается в специфике авиационной отрасли. Авиакомпании часто закупают топливо наперед по долгосрочным контрактам или используют финансовые инструменты хеджирования.

Цены, сформированные во время периода нестабильности, могут оставаться в цепочках поставок еще несколько месяцев. Кроме того, графики поставок, логистические ограничения и ограниченные запасы топлива также могут поддерживать повышенные цены даже после снижения геополитического напряжения. В итоге окончательная стоимость авиабилетов будет зависеть от того, как долго продлится кризис и какой объем топлива авиакомпании уже закупили по фиксированным ценам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша ограничила воздушное движение в части страны, которая граничит с Украиной и Беларусью. Новый лимит охватывает воздушное пространство от поверхности земли до высоты примерно в три километра. Так что ограничение не коснется пассажирских самолетов, поскольку они летают на значительно больших высотах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!