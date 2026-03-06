"Польша закрывает воздушное пространство": что будет с аэропортами у границы Украины и пассажирским рейсами
Польша ограничила воздушное движение в части страны, которая граничит с Украиной и Беларусью. Новый лимит охватывает воздушное пространство от поверхности земли до высоты примерно в три километра. Так что ограничение не коснется пассажирских самолетов, поскольку они летают на значительно больших высотах. Также аэропорты в Люблине и Жешуве продолжат работать.
Об этом сообщает Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA). Ограниченная зона EP R130 введена по просьбе Оперативного командования Вооруженных сил Польши. Запреты будут действовать с 10 марта по 9 июня 2026 года.
Новые правила не коснутся работы аэропортов в Люблине (Lublin Airport) и Жешуве (Rzeszów-Jasionka), которые находятся ближе всего к границе с Украиной. Они продолжат работать в обычном режиме и обслуживать рейсы.
Кроме того в сообщении агентства аэронавигационных услуг указаны критерии воздушных судов, которым позволят летать днем в запретной зоне. Под эти критерии подпадают рейсовые пассажирские самолеты:
- имеют план полета – пилот заранее уведомил авиационные службы, куда и как он летит;
- самолет виден на радарах – включен специальный прибор (транспондер), который передает наземным службам данные о том, кто это, где он находится и на какой высоте
- пилот на связи – он постоянно слушает радиоэфир и в любой момент может ответить диспетчеру.
Нынешние запреты заменят предыдущую ограниченную зону EP R129, которая действовала до 9 декабря 2025 года. Эти ограничения вводятся для обеспечения национальной безопасности в соответствии с Положением Министра инфраструктуры Польши от 18 января 2019 года.
Кому еще позволят летать
Также днем будет разрешено летать военным и гражданским беспилотникам, при условии, что они не нарушают зоны идентификации ПВО Беларуси и Украины. Кроме того будут разрешены полеты со статусами:
- Alpha Scramble – немедленный взлет очередной пары истребителей в ситуации высокой угрозы;
- Garda – специальный сигнал, определяющий зону ограничения полетов, часто связанный с развертыванием сил противовоздушной обороны;
- HEAD – полеты с руководителями государства на борту;
- STATE – государственные воздушные суда (военные, полиция, пограничники);
- SAR –: самолеты поисково-спасательных служб;
- HOSP – санитарные рейсы, перевозки больных или медицинского персонала;
- MEDEVAC – медицинская эвакуация;
- FFR – противопожарные рейсы.
От заката до восхода солнца будет действовать полный запрет полетов. Исключение составят только:
- военные воздушные суда;
- полеты, согласованные с Центральным оперативным командованием;
- взлеты и посадки с аэродрома Depułtycze Królewskie (EPCD), что неподалеку от Хелма и Люблина.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Вооруженным силам Германии официально разрешили перехватывать и сбивать дроны, которые нарушают воздушное пространство страны. Соответствующие поправки в закон о воздушной безопасности Бундестаг принял в 26 февраля 2026 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!