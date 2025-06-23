Цены бьют рекорды, таких ставок еще не было: где в Европе аренда жилья стала роскошью

В Греции цены на аренду выросли рекордно, на Кикладах – до 14,2 евро/кв. м, в Вульягмене (Аттика) – до 20 евро/кв. м из-за роста спроса и нехватки жилья. Основная причина – краткосрочная аренда вроде Airbnb, которая вытесняет долгосрочных арендаторов и сокращает предложение на рынке.

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Об этом пишут Афинские новости. По данным аналитиков, ситуация на рынке аренды является критической: доходы большинства домохозяйств больше не успевают за темпами роста цен.

Причин стремительного роста несколько. Во-первых, растет количество арендаторов – и среди местных жителей, и среди иностранных туристов, которые выбирают краткосрочную аренду. Во-вторых, предложение жилья не успевает за спросом, ведь новое строительство развивается медленно, а значительная часть имеющегося фонда переориентируется на туристический сегмент.

Отдельную роль играют платформы вроде Airbnb, через которые владельцы все чаще выбирают краткосрочную сдачу жилья. Это дает большую прибыль, но существенно сокращает предложение для долгосрочных арендаторов. Согласно индексу цен SPI от Spitogatos, в первом квартале 2025 года самые высокие цены на аренду зафиксированы в таких регионах:

Киклады – средняя арендная ставка 14,2 евро за кв. м;

– средняя арендная ставка 14,2 евро за кв. м; Аттика – самый дорогой район Вульягмени: 20 евро за кв. м. Дорогими остаются также северные и южные пригороды Афин, центр города, Пирей, Филотеи, Вула, Колонаки-Ликовритос и Палео Психико;

– самый дорогой район Вульягмени: 20 евро за кв. м. Дорогими остаются также северные и южные пригороды Афин, центр города, Пирей, Филотеи, Вула, Колонаки-Ликовритос и Палео Психико; Халкидики – высокая стоимость обусловлена туристическим сезоном и краткосрочной арендой;

– высокая стоимость обусловлена туристическим сезоном и краткосрочной арендой; Салоники – больше всего платят арендаторы в Вардаре-Лаханокипи (11,1 евро/кв. м), центре города (10,8 евро/кв. м) и районе 40 Экклисиес (10,7 евро/кв. м).

Несмотря на общее подорожание, есть и регионы, где аренда остается относительно доступной. А именно:

в Аттике – это районы Перама, Ахарнес, Стамата, Каматеро, Пеания;

– это районы Перама, Ахарнес, Стамата, Каматеро, Пеания; в Салониках – Василика (5 евро/кв. м), Микро (5,2 евро/кв. м), Ореокастро (5,8 евро/кв. м);

– Василика (5 евро/кв. м), Микро (5,2 евро/кв. м), Ореокастро (5,8 евро/кв. м); в провинциальных регионах, в частности номах Килкис, Пелла, Кастория и Иматия.

Однако и в этих регионах цены постепенно растут, что свидетельствует о системном кризисе. Правительство Греции начало вводить ограничения на краткосрочную аренду, в частности в центральных районах Афин, однако эффект пока незначительный. Инвестиционные потоки, например по программе "Золотая виза", пополняют рынок, но направлены преимущественно в премиум-сегмент.

Банк Греции отмечает, что строительная активность остается вялой, несмотря на инвестиционные проекты вроде "Эллиникон". Ипотечное кредитование также не выполняет ожидаемой роли из-за высоких процентных ставок, которые снижают покупательную способность граждан.

Эксперты предлагают комплексный подход, активизировать строительство доступного жилья, ввести более жесткое регулирование краткосрочной аренды, создать условия для улучшения ипотечного доступа для молодежи и местных жителей. В то же время рынок может постепенно стабилизироваться естественным путем, если цены превысят предел платежеспособности населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году украинцы активно инвестируют в недвижимость за рубежом, чаще всего в Турции, Польше, Испании, Германии и Болгарии. Наибольший спрос сохраняется на квартиры в новостройках среднего ценового сегмента, которые покупают для проживания, аренды или получения вида на жительство.

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