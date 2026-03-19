Цены будут расти быстрее, чем планировалось: к чему НБУ советует готовиться украинцам

Цены в Украине могут ускориться и обогнать прогнозируемые аналитиками темпы. Главным фактором, влияющим на ситуацию, стала эскалация в районе Персидского залива и вызванный ею хаос на глобальном топливном рынке.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Отмечается, что в феврале общая инфляция ускорилась до 7,6% – прежде всего из-за роста цен на топливо, услуги и сырые продукты.

"Война на Ближнем Востоке привела к существенному подорожанию нефтепродуктов и газа, что уже сказывается на внутренних ценах в Украине. Как следствие, траектория инфляции в ближайшие месяцы с высокой вероятностью будет несколько выше, чем предполагалось январским прогнозом НБУ. В то же время есть неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации", – отмечают в финрегуляторе.

В то же время улучшение ситуации в энергосекторе Украины должно ослабить ценовое давление. Кроме того, чтобы успокоить инфляционные ожидания, НБУ будет поддерживать надлежащий уровень монетарных условий для сохранения привлекательности гривневых инструментов и обеспечения устойчивости валютного рынка.

Динамика цен на продукты в Украине

За последний год, по данным официальной статистики, в Украине заметно подорожал целый ряд продуктов питания. Больше всего выросли цены на такие продукты:

яйца – 32,4% (за последний месяц они подешевели на 4,8%, но это не изменило общей годовой динамики);

(за последний месяц они подешевели на 4,8%, но это не изменило общей годовой динамики); фрукты – 21,9% (только за месяц эта категория прибавила в цене 8,8%);

– (только за месяц эта категория прибавила в цене 8,8%); рыба и продукты из рыбы – 18% (за месяц цены выросли на 3,4%);

– (за месяц цены выросли на 3,4%); мясо и мясопродукты – 16,4% (за месяц цены снизились на 2,3%);

– (за месяц цены снизились на 2,3%); подсолнечное масло – 12,7% за год (за последний месяц – 2,1%).

В то же время за год существенно снизились цены на овощи – на 14,6%. Подешевел и сахар – на 10,8%. В других категориях зафиксировано подорожание на 0,9-12,5%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о прогнозе Международного валютного фонда, согласно которому длительный конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на мировые рынки, ускорить инфляцию и замедлить экономический рост. Рост цен на энергоносители на 10% в течение года способен повысить глобальную инфляцию примерно на 40 б.п.

