Ценовые колебания на топливный рынке перевернули авторынок Украины: какие машины выбирают теперь

Изменения на топливном рынке Украины — в частности, рост стоимости дизельного топлива и падение цен на бензин А-95 — заставили покупателей изменить свои приоритеты. В результате в мае бензиновые автомобили укрепили свои позиции в общей структуре авторынка.

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В то же время импорт дизельных автомобилей сокращается, а электромобили продолжают терять долю рынка. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Ситуация на внутреннем вторичном авторынке

Тенденции на рынке топлива стали решающим фактором на рынке подержанных автомобилей и подтолкнули большинство покупателей к простым и понятным решениям. Таким образом, структура внутреннего рынка по типам топлива в мае выглядит следующим образом.

Бензин – 43,9% (+1,0%). Благодаря падению стоимости А-95 до 76 грн/л классические атмосферные и турбодвигатели стали самым привлекательным вариантом для тех, кто покупает машину "на каждый день".

падению стоимости А-95 до 76 грн/л классические атмосферные и турбодвигатели стали самым привлекательным вариантом для тех, кто покупает машину "на каждый день". Дизель – 26% (+0,6%). Несмотря на то, что цена в конце месяца выросла до 86 грн/л, внутренние продажи дизельных легковых автомобилей не прекратились полностью — эксперты объясняют это тем, что рынок действует скорее по инерции.

Несмотря на то, что цена в конце месяца выросла до 86 грн/л, внутренние продажи дизельных легковых автомобилей не прекратились полностью — эксперты объясняют это тем, что рынок действует скорее по инерции. ГБО – 20,2% (0%). Снижение цены на пропан-бутан поддерживает интерес к автомобилям на газе, которые остаются главным прибежищем для ультрабюджетного и крупнообъемного сегментов.

цены на пропан-бутан поддерживает интерес к автомобилям на газе, которые остаются главным прибежищем для ультрабюджетного и крупнообъемного сегментов. Электромобили – 7,1% (-1,4%). Заметное падение объясняется как последствиями введения НДС, так и приближением к лимиту по бытовым розеткам — покупателей, которые потенциально имеют доступ к энергии по дешевому бытовому тарифу, становится все меньше.

Тенденции на рынке "свежепривезенных" подержанных автомобилей

В сегменте импортных подержанных автомобилей реакция на дороговизну дизеля оказалась еще более заметной.

Бесспорным лидером импорта с долей 56,9% (+1,0%) стал дизель. Более дешевое топливо внутри Украины сделало ввоз таких автомобилей максимально рентабельным.

Более дешевое топливо внутри Украины сделало ввоз таких автомобилей максимально рентабельным. Доля дизеля сократилась до 20,2% (-1,0%). Аналитики назвали это прямым следствием топливного кризиса.

Аналитики назвали это прямым следствием топливного кризиса. Уверенный рост гибридов — 8,6% (+0,6%). Такие автомобили стали идеальным компромиссом: они потребляют минимум бензина (который дешевеет) и при этом полностью избавляют от страха "застрять посреди города с разряженной батареей".

Рынок новых автомобилей

Правила игры в автосалонах диктуют финансовые инструменты, лизинг и системные закупки юридических лиц. Но и здесь топливный фактор существенно изменил статистику.

Бензин занял 40,5% (+1,4%) рынка новых автомобилей . На ситуацию повлияли частные покупатели, которые активно выбирают классические кроссоверы среднего ценового сегмента.

. На ситуацию повлияли частные покупатели, которые активно выбирают классические кроссоверы среднего ценового сегмента. Доля дизеля выросла до 19,4% (+1,1%) . Несмотря на высокие цены на заправках, этот сектор держится за счёт корпоративных автопарков и крупных рамных внедорожников.

. Несмотря на высокие цены на заправках, этот сектор держится за счёт корпоративных автопарков и крупных рамных внедорожников. Гибриды просели до 31,3% (-2,1%). Это скорее временное следствие распродажи складских запасов популярных японских и европейских моделей, долю которых перехватили чисто бензиновые и дизельные конкуренты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, сумма транспортного налога, уплаченного владельцами элитных автомобилей в Украине, за год выросла почти в 1,5 раза. А количество автовладельцев, уплативших "налог на роскошь", также выросло примерно на 60%, что свидетельствует об увеличении количества "люксовых" машин на дорогах или о том, что налог стали платить более активно.

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