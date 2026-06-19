УкраїнськаУКР
русскийРУС

Тысячи владельцев элитных авто "сдались" налоговой: сколько заплатили за люксовые машины

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
318
Иллюстрация - Lamborghini
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Сумма транспортного налога, уплаченного владельцами элитных автомобилей в Украине, за год выросла почти в 1,5 раза. А количество автовладельцев, уплативших "налог на роскошь", также выросло примерно на 60%, что свидетельствует об увеличении количества "люксовых" автомобилей на дорогах или о том, что налог стали уплачивать более активно.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы. Там подсчитали, что в целом за январь–май:

  • владельцы элитных автомобилей уплатили 140,2 млн грн транспортного налога (+47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
  • всего налог уплатили 8978 автовладельцев (в прошлом году их было 5,6 тыс. человек).

Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за каждый автомобиль. Юридическим лицам уведомление о начисленной сумме транспортного налога поступает в электронный кабинет.

Где платят больше всего "налога на роскошь"

  • Киев – 40,6 млн грн.
  • Днепропетровская область – 14,3 млн грн.
  • Киевская область – 10,8 млн грн.
  • Львовская область – 10,7 млн грн.

Критерии для уплаты транспортного налога

  • Тип кузова: легковые автомобили.
  • Год выпуска автомобиля: не более 5 лет назад.
  • Среднерыночная стоимость: более 375 размеров минимальной заработной платы на начало года (в 2026 году – более 3,2 млн грн).

За какие марки автомобилей уплачивается налог

  • Aston Martin.
  • Audi.
  • Bentley.
  • BMW.
  • GMC.
  • Hymer-Mercedes.
  • Ineos.
  • Jaguar.
  • Lamborghini.
  • Land Rover.
  • Lexus.
  • Lotus.
  • Lincoln.
  • McLaren.
  • Maserati.
  • Mercedes-AMG.
  • Mercedes-Benz.
  • Mercedes-Maybach.
  • Porsche.
  • Rolls-Royce.
  • Toyota.

В целом речь идет об автомобилях, которые по своим характеристикам и рыночной стоимости превышают установленный законом порог. То есть под налогообложение попадают не только классические люксовые бренды, но и отдельные электромобили и крупные внедорожники премиум-сегмента

Как уплачивается налог

  • Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления-решения;
  • Юридические лица уплачивают налог авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с отражением в годовой налоговой декларации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине массово используются схемы с продажей автомобилей через подставных лиц, ФЛП, фиктивные "первые продажи" и сомнительные таможенные сертификаты, что позволяет существенно занижать налоги или вообще их избегать. Из-за тенизации рынка, которая охватывает до 90% операций по перепродаже автомобилей, государственный бюджет ежегодно может терять миллиарды гривен, а автомобили премиум-класса иногда официально оформляются даже за символическую 1 гривну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаНалоги в Украинеавтоновые автопокупка автоГосударственная налоговая служба (ГНС)налоги
Редакционная политика