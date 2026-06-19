Тысячи владельцев элитных авто "сдались" налоговой: сколько заплатили за люксовые машины
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Сумма транспортного налога, уплаченного владельцами элитных автомобилей в Украине, за год выросла почти в 1,5 раза. А количество автовладельцев, уплативших "налог на роскошь", также выросло примерно на 60%, что свидетельствует об увеличении количества "люксовых" автомобилей на дорогах или о том, что налог стали уплачивать более активно.
Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы. Там подсчитали, что в целом за январь–май:
- владельцы элитных автомобилей уплатили 140,2 млн грн транспортного налога (+47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
- всего налог уплатили 8978 автовладельцев (в прошлом году их было 5,6 тыс. человек).
Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за каждый автомобиль. Юридическим лицам уведомление о начисленной сумме транспортного налога поступает в электронный кабинет.
Где платят больше всего "налога на роскошь"
- Киев – 40,6 млн грн.
- Днепропетровская область – 14,3 млн грн.
- Киевская область – 10,8 млн грн.
- Львовская область – 10,7 млн грн.
Критерии для уплаты транспортного налога
- Тип кузова: легковые автомобили.
- Год выпуска автомобиля: не более 5 лет назад.
- Среднерыночная стоимость: более 375 размеров минимальной заработной платы на начало года (в 2026 году – более 3,2 млн грн).
За какие марки автомобилей уплачивается налог
- Aston Martin.
- Audi.
- Bentley.
- BMW.
- GMC.
- Hymer-Mercedes.
- Ineos.
- Jaguar.
- Lamborghini.
- Land Rover.
- Lexus.
- Lotus.
- Lincoln.
- McLaren.
- Maserati.
- Mercedes-AMG.
- Mercedes-Benz.
- Mercedes-Maybach.
- Porsche.
- Rolls-Royce.
- Toyota.
В целом речь идет об автомобилях, которые по своим характеристикам и рыночной стоимости превышают установленный законом порог. То есть под налогообложение попадают не только классические люксовые бренды, но и отдельные электромобили и крупные внедорожники премиум-сегмента
Как уплачивается налог
- Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления-решения;
- Юридические лица уплачивают налог авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с отражением в годовой налоговой декларации.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине массово используются схемы с продажей автомобилей через подставных лиц, ФЛП, фиктивные "первые продажи" и сомнительные таможенные сертификаты, что позволяет существенно занижать налоги или вообще их избегать. Из-за тенизации рынка, которая охватывает до 90% операций по перепродаже автомобилей, государственный бюджет ежегодно может терять миллиарды гривен, а автомобили премиум-класса иногда официально оформляются даже за символическую 1 гривну.
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