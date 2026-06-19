Тысячи владельцев элитных авто "сдались" налоговой: сколько заплатили за люксовые машины

Сумма транспортного налога, уплаченного владельцами элитных автомобилей в Украине, за год выросла почти в 1,5 раза. А количество автовладельцев, уплативших "налог на роскошь", также выросло примерно на 60%, что свидетельствует об увеличении количества "люксовых" автомобилей на дорогах или о том, что налог стали уплачивать более активно.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы. Там подсчитали, что в целом за январь–май:

владельцы элитных автомобилей уплатили 140,2 млн грн транспортного налога (+47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

(+47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); всего налог уплатили 8978 автовладельцев (в прошлом году их было 5,6 тыс. человек).

Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за каждый автомобиль. Юридическим лицам уведомление о начисленной сумме транспортного налога поступает в электронный кабинет.

Где платят больше всего "налога на роскошь"

Киев – 40,6 млн грн.

– 40,6 млн грн. Днепропетровская область – 14,3 млн грн.

– 14,3 млн грн. Киевская область – 10,8 млн грн.

– 10,8 млн грн. Львовская область – 10,7 млн грн.

Критерии для уплаты транспортного налога

Тип кузова: легковые автомобили .

. Год выпуска автомобиля: не более 5 лет назад .

. Среднерыночная стоимость: более 375 размеров минимальной заработной платы на начало года (в 2026 году – более 3,2 млн грн).

За какие марки автомобилей уплачивается налог

Aston Martin.

Audi.

Bentley.

BMW.

GMC.

Hymer-Mercedes.

Ineos.

Jaguar.

Lamborghini.

Land Rover.

Lexus.

Lotus.

Lincoln.

McLaren.

Maserati.

Mercedes-AMG.

Mercedes-Benz.

Mercedes-Maybach.

Porsche.

Rolls-Royce.

Toyota.

В целом речь идет об автомобилях, которые по своим характеристикам и рыночной стоимости превышают установленный законом порог. То есть под налогообложение попадают не только классические люксовые бренды, но и отдельные электромобили и крупные внедорожники премиум-сегмента

Как уплачивается налог

Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления-решения;

должны уплатить налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления-решения; Юридические лица уплачивают налог авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с отражением в годовой налоговой декларации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине массово используются схемы с продажей автомобилей через подставных лиц, ФЛП, фиктивные "первые продажи" и сомнительные таможенные сертификаты, что позволяет существенно занижать налоги или вообще их избегать. Из-за тенизации рынка, которая охватывает до 90% операций по перепродаже автомобилей, государственный бюджет ежегодно может терять миллиарды гривен, а автомобили премиум-класса иногда официально оформляются даже за символическую 1 гривну.

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