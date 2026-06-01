Ценовая аномалия в Украине: стоимость популярного продукта неожиданно изменилась

Украинские производители сливочного масла снизили цены на свою продукцию – несмотря на то, что в мире этот товар дорожает. Это объясняется рекордными показателями производства в мае, из-за чего в стране стремительно выросли складские запасы.

Об этом сообщает ИНФАГРО. По оценкам отраслевых экспертов, высокие темпы производства сохранятся и в начале лета, то есть цены еще некоторое время будут падать, но потом возможно постепенное сокращение объемов выпуска масла.

Ситуация на рынке

Ценовое давление усиливается из-за переизбытка продукции на внутреннем рынке, и участники рынка не исключают дальнейшего удешевления из-за роста складских остатков. Производители по-разному пытаются минимизировать потери и не допустить порчи товара:

большинство маслоделов сейчас делает ставку на масштабные промоакции и специальные предложения для стимулирования продаж именно фасованного масла, что уже позволило потребителям покупать качественный продукт по значительно более привлекательным ценам и подтолкнуло рост внутреннего потребления;

часть компаний пытается активнее переориентироваться на рынки Молдовы и стран Кавказского региона;

компании с достаточным финансовым ресурсом просто откладывают реализацию крупных партий, накапливая их на складах в ожидании лучшей рыночной конъюнктуры.

Почему остановился экспорт в Европу

Несмотря на то, что в самой Европе сейчас наблюдается определенное подорожание сливочного масла, продажа украинской продукции на европейских рынках остается крайне сложной и нерентабельной. Перспективы массовых продаж в Польшу и страны Балтии пока заблокированы из-за неблагоприятных экономических условий, хотя отдельные точечные поставки в другие страны ЕС еще продолжают осуществляться.

Эксперты отмечают, что для полной стабилизации украинского рынка и выравнивания цен критически необходимо восстановление больших объемов экспорта. Однако пока этого не произошло, производители продолжают наращивать выпуск продукции, несмотря на низкую рентабельность, что и в дальнейшем будет толкать внутренние цены вниз в начале лета.

Сколько стоит масло в супермаркетах

Согласно результатам собственного мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 1 мая цены на сливочное масло "Яготинское 73%" в супермаркетах стартуют со 112 грн за пачку 180 г (без учета акционных предложений). Средняя стоимость составляет 114,6 грн, в частности:

"Фора" – 115,9 грн;

АТБ – 116,4 грн;

Metro – 121,68 грн;

Metro – Varus – 96,9 грн (это акция, обычная цена – 111,90 грн);

"Сильпо" – 119 грн;

Novus– 114 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, летом 2026 года в Украине ожидается умеренный рост цен на продукты в среднем на 8-15% по базовому сценарию из-за дорогих энергоносителей, логистики и погодных рисков. Наибольшее подорожание прогнозируют для хлеба и отдельных фруктов, тогда как овощи и часть сезонных товаров могут временно дешеветь.

