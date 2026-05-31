Украинцев предупредили о новой стоимости продуктов: что больше всего может подорожать летом

Летом 2026 года в Украине ожидается умеренный рост цен на продукты в среднем на 8-15% по базовому сценарию из-за дорогих энергоносителей, логистики и погодных рисков. Наибольшее подорожание прогнозируют для хлеба и отдельных фруктов, тогда как овощи и часть сезонных товаров могут временно дешеветь.

Об этом рассказали профильные специалисты отрасли в комментарии медиа. По оценкам экономиста Олега Пендзина, продовольственная корзина украинца уже выросла примерно на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные Госстата подтверждают тенденцию, ведь в течение весны 2026 года больше всего подорожали гречка, помидоры и подсолнечное масло. В то же время часть овощей и яиц наоборот начала дешеветь из-за сезонного увеличения предложения. Специалисты отмечают, что ситуация на рынке остается нестабильной из-за сочетания погодных и экономических факторов.

Одним из наиболее чувствительных продуктов остается хлеб. Причина – зависимость от энергии, логистики и стоимости сырья. Пендзин отмечает, что хлеб в Украине традиционно дорожает на 1-1,5% ежемесячно даже без кризисных факторов.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко прогнозирует, что в течение лета цены могут вырасти примерно до 5%. В то же время заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает о более рисковом сценарии, к осени хлеб может подорожать до 20-25% из-за энергоносителей, зарплат и импортных расходов.

Наиболее уязвимой категорией остаются фрукты, особенно косточковые. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что из-за весенних заморозков под угрозой оказались абрикосы, персики, ранняя черешня и клубника.

Если часть урожая была потеряна, предложение на рынке сократится, а цены вырастут – особенно в начале сезона. Эксперты объясняют, что ситуация с косточковыми будет зависеть от импорта, прежде всего из Турции и стран Средней Азии. Пендзин добавляет, что дефицит отдельных фруктов не будет критическим для рынка, но низких цен ожидать не стоит.

Традиционно летом "борщевой набор" дешевеет благодаря новому урожаю. По словам экспертов, такая тенденция сохранится и в этом году, однако снижение будет менее ощутимым. Пендзин отмечает, что сейчас овощи борщевого набора даже дешевле, чем год назад, но это временный эффект сезонности.

В то же время, рынок молочки демонстрирует противоречивые тенденции. Часть экспертов, в частности представители Союза молочных предприятий Украины, прогнозируют стабильность или даже незначительное удешевление из-за мировых трендов. По их оценкам, средние цены могут выглядеть так:

масло – около 60 грн;

молоко – до 50 грн за бутылку.

В то же время другие аналитики (в частности из УКАБ) предупреждают, что из-за электроэнергии и логистики розница может вырасти на 5-10%. Что касается яиц, после весеннего роста цен они уже начали дешеветь благодаря увеличению предложения от домохозяйств в летний сезон.

