Цена выросла в 1,5 млн раз: в Украине прошел первый аукцион по продаже недвижимости "за 1 грн"

В Украине провели первый аукцион по приватизации объекта недвижимости со стартовой ценой в 1 гривну, в ходе которого цена выросла до 1,5 млн. грн. Вырученные средства пойдут в государственный бюджет.

Видео дня

Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины. В результате этого аукциона, за который соперничало 11 участников, цена бывшего радиоцентра для управления воздушным движением в Одессе выросла с символической 1 гривны до финальной суммы в 1 500 001 грн.

Объект, выставленный на торги, – это нежилое здание общей площадью 25,8 кв. м., что находится в Одессе. Это бывший приемный радиоцентр для управления воздушным движением. Помещение требует текущего ремонта, что делает его более привлекательным для инвесторов, которые могут модернизировать здание и использовать его под коммерческие или другие цели.

Благодаря высокому спросу со стороны участников, которых насчитывалось 11, цена объекта выросла с первоначальной гривны до финальных 1,5 миллиона гривен. Покупатель также должен дополнительно уплатить 300 тысяч гривен налога на добавленную стоимость (НДС), что увеличивает общий экономический эффект до 1,8 миллиона гривен. Все средства от продаж будут направлены в государственный бюджет.

Высокая активность участников аукциона свидетельствует о том, что такие объекты, даже по символической стартовой цене, имеют рыночный спрос. Приватизация "гривневок" может стать эффективным инструментом для быстрой реализации непрофильного государственного имущества. Это не только способствует привлечению инвестиций, но и позволяет обновить инфраструктуру таких объектов за счет частных средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине выставили на продажу четыре объекта недвижимости по стартовой цене 1 гривна, чтобы привлечь больше инвесторов и обеспечить эффективное использование государственного имущества. Такой аукцион позволяет быстро начать процесс приватизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!