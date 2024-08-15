В Украине выставили на продажу недвижимость по цене от 1 грн: что продают и почему так дешево

В Украине выставили на продажу четыре объекта недвижимости по стартовой цене 1 гривня, чтобы привлечь больше инвесторов и обеспечить эффективное использование государственного имущества. Такой аукцион позволяет быстро начать процесс приватизации. Продавать будут нежилые помещения, а их финальная стоимость может значительно вырасти.

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Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). Украина продолжает реформировать свою экономику путем активного привлечения частного капитала в управление государственными активами.

Одним из последних новшеств в этом направлении стало решение ФГИУ выставить на продажу объекты недвижимости в Одесской и Житомирской областях со стартовой ценой в 1 гривню. Этот подход, хоть и выглядит на первый взгляд странным, на самом деле стратегически обоснован и обещает существенные выгоды как для государства, так и для частного бизнеса. Эти объекты включают административные здания и нежилые помещения различного назначения:

нежилое здание в Одессе: площадью 25,8 кв.м, бывший приемный радиоцентр для управления воздушным движением, построенный в 1975 году. Объект нуждается в текущем ремонте;

административное здание в городе Рени, Одесская область: общая площадь 281,5 кв.м, включает одноэтажное здание, гараж, сарай, туалет и ограждение. Построен в 1960 году, имеет все необходимые коммуникации;

двухэтажное административное здание в городе Балта, Одесская область: площадью 492 кв.м, построенное в 1968 году, комплекс включает в себя котельную, уборные, сарай и гараж;

помещение в городе Олевск, Житомирская область: площадью 50,5 кв.м, с кирпичными стенами, обшитыми сайдингом, имеет все необходимые коммуникации.

Согласно разделу 5 Закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" стартовая цена объекта приватизации определяется на уровне его балансовой стоимости. При отсутствии данных о ней или если она равна нулю, стартовая цена устанавливается на уровне 1 гривни.

Это решение является частью законодательных изменений, принятых в 2022 году, направленных на содействие релокации предприятий в условиях военного положения и экономического восстановления государства. Во время военного положения оценка такого имущества не проводится, поскольку это было бы слишком затратным и сложным процессом.

Низкая же стартовая цена позволяет быстро и эффективно начать процесс приватизации, что критически важно для обеспечения экономической устойчивости и привлечения инвестиций. Низкая стартовая цена в 1 гривню может вызвать вопросы, однако она имеет несколько стратегических преимуществ:

привлечение большего количества участников: низкая стартовая цена снижает порог входа в аукцион, что может стимулировать большую конкуренцию среди потенциальных покупателей. Это, в свою очередь, может привести к значительному росту конечной стоимости объекта в процессе торгов;

привлечение инвестиций: приватизация таких объектов дает бизнесу возможность получить активы для развития, а государству – обеспечить их эффективное использование. Новые владельцы могут создать рабочие места, платить налоги и развивать местную экономику;

приватизация таких объектов дает бизнесу возможность получить активы для развития, а государству – обеспечить их эффективное использование. Новые владельцы могут создать рабочие места, платить налоги и развивать местную экономику; эффективное управление государственными активами: в ситуации, когда объекты недвижимости приходят в упадок и генерируют убытки, передача их частным собственникам является рациональным решением. Это позволяет избежать затрат на их содержание и привлечь ресурсы для более важных направлений, таких как оборона и социальное обеспечение.

Аукционы по продаже этих объектов состоятся в сентябре. Для участия в торгах участники должны заплатить регистрационный взнос в размере 1420 гривен.

Несмотря на символическую стартовую цену, конечная стоимость объектов может значительно возрасти, что подтверждается предыдущим опытом. Участники аукциона, заинтересованные в получении перспективных активов, могут повысить цену в сотни и даже тысячи раз.

Продажа государственного имущества происходит открыто и конкурентно через систему Prozorro. Продажи, исключающие коррупционную составляющую и обеспечивающие прозрачность процесса. Информация о лотах доступна на ресурсах Фонда государственного имущества и электронной системе Prozorro.Продажи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сельскохозяйственное ООО "Надежда" заплатило 480 миллионов гривен в государственный бюджет за приватизацию гостиницы "Казацкая" в центре Киева, включающую победную ставку и НДС. Эта приватизация будет способствовать развитию туристической инфраструктуры столицы и обеспечит дополнительные средства для поддержки сил обороны Украины.

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