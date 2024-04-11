Цена сильно подскочит: фермеры назвали овощ, который будет стоить 400 грн за килограмм

Стоимость спаржи в 2024 году вырастет сразу на 50 гривень и составит 400 грн/кг, прогнозируют фермеры, выращивающие этот достаточно популярный среди украинцев овощ. Аспарагус дорожает из-за роста стоимости ручного труда и биосредств.

Ссылаясь на данные сельскохозяйственных производств, "Агропортал" сообщает, что цена на спаржу вырастет на 12%. То есть, если в прошлом году цена розничной реализации была 350 грн/кг, то теперь она составит 400 грн/кг. Но более конкретная цена будет видна после начала массового сбора урожая

И это при условии, если аграрии не столкнутся с форс-мажорными обстоятельствами. Одной из них погодные условия: аномальное потепление разбудило растения раньше, но заморозки могут принести убытки производителям – из-за холода крупные производители могут потерять до 30% посевов, а малые – вообще все.

Поскольку вся спаржа собирается вручную, стоимость такого труда оказывает сильное влияние на конечную цену овоща. А в 2024 году ручной труд стал дороже на 15%. Кроме того, на 12% подорожали биосредства и другие ресурсы.

Следует отметить, что популярность аспарагуса растет в последние 10 лет. Этому способствует рост спроса на этот овощ, так и благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания культуры.

Из-за этого растет и интерес фермеров к спарже – в течение 5 лет площадь посевов спаржи увеличилась примерно втрое, до 100-120 га. В то же время из-за оккупации Херсонщины украинские аграрии столкнулись с недобором урожая спаржи объемом 600-800 тонн.

Некоторые сельскохозяйственные эксперты считают, что агрохолдинги не будут заниматься этой культурой, но подходит для средних и малых или семейных фермерских хозяйств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине дорожают не все овощи. В частности начала дешеветь капуста. Аналитики подчеркивают, что вместе с ценами снижается и спрос на капусту.

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