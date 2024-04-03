В Украине резко переписали цены на важный продукт: сколько стоит

В Украине начала дешеветь капуста. В настоящее время основные сделки по продаже данной продукции заключаются по 5-10 грн/кг, тогда как еще на прошлой неделе производители реализовывали свой продукт по цене около 12 грн/кг. Соответственно, в скором времени стоит ожидать удешевления и в супермаркетах, где уже снизили цены на овощ.

О сложившейся тенденции сообщают аналитики EastFruit. Они отмечают: вместе с ценами снижается и спрос на капусту.

"Понижательный ценовой тренд участники рынка связывают со стремительным ухудшением качества капусты в местных хозяйствах вследствие длительного хранения. При этом спрос на данную продукцию продолжает снижаться, что также оказывает давление на цены в данном сегменте", – говорится в сообщении.

Сколько капуста стоит в супермаркетах

Подешевела капуста и в супермаркетах. По данным "Минфина", 3 апреля крупные сети продают ее в среднем по 13,16 грн/кг, что сразу на 1 грн ниже средней цены марта – при том, что с начала месяца прошло менее 3 полных суток.

В целом же супермаркеты продают капусту по 12,29-15,9 грн/кг. В частности:

Novus – 12,29 грн/кг;

Metro – 12,3 грн/кг;

Auchan – 12,4 грн/кг;

Varus – 12,9 грн/кг;

Megamarket – 15,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.

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