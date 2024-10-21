Цена на золото побила рекорд: сколько теперь стоит драгоценный металл

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что стоимость золото продолжает расти с середины прошлой недели. Из-за назревающей полномасштабной войны между Израилем и его соседями цена драгоценного металла достигла рекордной отметки в $2730 за тройскую унцию.

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Вечером 20 октября Израиль атаковал объекты, связанные с финансовыми операциями ливанской группировки "Хезболла". Как пишет Euronews, это вызвало на нефтяных рынках опасения по поводу перебоев с поставками.

На этом фоне спотовая цена на золото выросла на 0,32% – до $2730 за унцию, а фьючерсные котировки поднялись на 0,59% – до $2746 за унцию. Оба показателя четвертый торговый день подряд обновляют свои ценовые максимумы.

12-летнего пика достигла и цена на серебро. Фьючерсы на этот металл взлетели на 3,12% – до $34,30 за унцию.

Кроме неспокойной обстановки на Ближнем Востоке на популярность драгоценных металлов влияет и попытка Китая придать импульс экономике в рамках объявленных около месяца назад мер стимулирования. С этой целью Пекин снизил процентные ставки по годовым и пятилетним кредитам на 0,25% – до рекордно низких значений в 3,10% и 3,60% соответственно.

Влияют на котировки и президентские выборы в США, которые состоятся 5 ноября. В частности, золото усиливает свой статус как актива-убежища на фоне растущей поддержки кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Его победа может привести к дальнейшей неопределенности в мировой экономике, в частности, окажет влияние на пошлины США на товары из Китая и Европы, ход полномасштабного вторжения РФ в Украину и размер государственного долга США.

"Учитывая, что "щедрое" предложение Трампа снизить корпоративный налога с 21% до 15% может еще сильнее увеличит дефицит федерального бюджета США, рынок может начать сомневаться в кредитоспособности правительства США. Это может подорвать доверие к казначейским облигациям США и укрепить позиции золота", – считает старший рыночный аналитик Oanda Кельвин Вонг.

Как уже писал OBOZ.UA, Украина три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонн. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.

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