Цена на популярный в Украине продукт растет уже почти год: сколько стоит килограмм

В Украине стремительно растут цены на сало – стоимость этого популярного на столе украинцев продукта неуклонно увеличивается с марта 2025 года. Всего за прошлый год сало подорожало на 29%. Сейчас же его продают в супермаркетах по 221-272 грн/кг в зависимости от типа продукта.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Согласно статистическим данным, самое дешевое сало продается в Винницкой области.

Как менялась стоимость сала

В ноябре 2025 года средняя потребительская цена сала достигла своего исторического для Украины рекорда – 214,12 гривны за килограмм, то есть на 3,5% больше, чем в октябре. В то же время относительно ноября прошлого года, когда сало в среднем стоило 165,85 гривны за килограмм, цена выросла на 29%.

По данным статистики, сало дорожает каждый месяц с марта 2025 года. Тогда цена составляла около 166,7 гривен за килограмм.

В то же время статистика демонстрирует значительную разницу в ценах в зависимости от региона. Так, в ноябре самое дешевое сало можно было приобрести в Винницкой области — 174,81 грн/кг, тогда как на Волыни цена превысила 263 грн/кг. В Киевской области показатель достиг почти 290 грн/кг, что стало одним из самых высоких значений по стране.

Сколько стоит сало сейчас

Согласно данным"Минфин", по состоянию на начало января средняя цена на домашнее сало в магазинах составляет 272 гривны за килограмм. В то же время соленое сало продают по 221,29 гривен за килограмм.

Традиционно самым дорогим является так называемое генеральское сало – его цена за килограмм может достигать 600 грн. Как пояснил СМИ аналитик мясного рынка Николай Бабенко, это связано с дефицитом такого товара – его заготавливают, когда свиней еще не доходят до веса, когда начинает накапливаться жир. Кроме того, на стоимость сала влияет и эпидемиологическая ситуация – в прошлом году частные производители, которые выращивали свиней на сало в Украине, серьезно пострадали от африканской чумы свиней.

Также аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы цена сала может вырасти еще на 5-7%, ведь расходы производителей остаются высокими, а импорт не способен существенно повлиять на рынок.

