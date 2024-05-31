Стоимость любимого овоща украинцев выросла: какие цены установили

Цены на тепличные томаты в Украине снова растут – после незначительного понижения производители подняли стоимость овоща до 60-75 грн/кг. Ценники на помидоры в супермаркетах пока что на уровне закупочных цен.

Об этом сообщает EastFruit. Рост цен объясняется сокращением объемов предложения этих овощей на рынке – помидоров начали меньше и поставлять тепличные комбинаты, и завозит из других стран.

"После незначительного спада цен в начале прошедшей рабочей недели цены на томаты в украинских тепличных комбинатах сегодня опять повысились до 60-75 грн/кг ($1,48-1,85/кг), что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее", – утверждают аналитики.

Цены растут на фоне стабильного спроса на тепличные томаты со стороны оптовых компаний и розничных сетей. При этом средняя стоимость тепличных помидоров остается на 15% ниже, чем в мае 2023 года.

Стоимость помидоров в супермаркетах

Между тем розничные цены в торговых сетях значительно превышают заявленные производителями. Согласно данным "Минфина", стоимость томатов зависит от сорта. В среднем это:

помидоры красные – 106,77 грн/кг;

помидоры розовые – 135,00 грн/кг;

помидоры сливка – 145,85 грн/кг.

Между тем, в крупнейших сетях страны овощ все еще торгуется на закупочном уровне. По состоянию на 31 мая цены следующие:

АТБ – 59,89 грн/кг;

"Сильпо" – 70 грн/кг;

Varus – 69,9 грн/кг;

Еко-макерт – 74,9 грн/кг.

Вместе с тем, OBOZ.UA сообщал, что в Украине резко подешевела капуста. Так, в конце мая она предлагается к продаже в пределах 6-10 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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