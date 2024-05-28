Старые цены больше не действуют: в Украине резко переписали стоимость популярного овоща

В Украине резко подешевела капуста. Так, 28 мая она предлагается к продаже в пределах 6-10 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: фермеры вынуждены активно снижать цены на капусту нового урожая ввиду избыточного предложения на рынке – ведь большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты.

"Также ситуацию усугубляют довольно невысокие темпы сбыта данной продукции. Оптовые компании и розничные сети предпочитают вести закупки небольшими партиями, учитывая относительно короткий срок реализации этого овоща", – говорится в сообщении.

Какие цены в супермаркетах

Тем временем, украинские супермаркеты существенно снизил цены на молодую капусту. По данным "Минфина", 28 мая они продают ее в среднем по 15,81 грн/кг, что почти на 42 грн ниже средней цены овоща в апреле – тогда овощ стоил в среднем 57,58 грн/кг.

В целом, крупные сети продают капусту по 14,46-16,9 грн/кг. В частности:

Novus – 14,99 грн/кг;

Auchan – 16,9 грн/кг;

Metro – 14,46 грн/кг;

Megamarket – 16,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA тем временем, цены на огурцы весеннего урожая продолжают рекордно снижаться. Теплицы только через неделю обвалили свои расценки на 28% и поставляют овощи по 20-60 грн/кг. "С рук" на городских рынках огурцы продают по 35-65 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!