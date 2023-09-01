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Троллейбусники оккупированного Северодонецка накупили техники на десятки миллионов: говорят, что готовятся к деоккупации

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
7,1 т.
Троллейбусники оккупированного Северодонецка накупили техники на десятки миллионов

Троллейбусное управление временно оккупированного Северодонецка закупило на 38 млн грн коммунальной техники – самосвал, каналопромывную машину и пр. Свое решение на предприятии объяснили подготовкой к деоккупации города. А также заявили, что слова президента Зеленского о необходимости перенаправления на нужды фронта всех неприоритетных расходов этой закупке не помеха.

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Информация о закупке размещена в системе Prozoro. Согласно ей, "Северодонецкое троллейбусное управление" Северодонецкого городского совета закупило:

  • 2 самосвала на 5,4 млн грн;
  • 2 дорожных комбинированных машины на 7,503 млн грн;
  • 1 комбинированную автоцистерну-машину на 5,49 млн грн;
  • 1 каналопромывную машину на 6,69 млн грн.

Победителем тендера стала харьковская компания "Автосборочное предприятие "Кобальт". Она же была единственной участницей торгов. Как рассказали аналитики "Наших денег", с 2017 года эта компания получила государственных подрядов на 277 млн грн.

"Договор предусматривает аванс в размере 20%. На сайте производителя нет цен. На других выигранных им торгах эти модели отыскать не удалось", – говорится в материале.

В тендере принимала участие только 1 компания

Готовятся к деоккупации

Российские войска захватили Северодонецк Луганской области в июне 2022 года. С тех пор троллейбусное управление ничего не закупало – до момента объявления нынешнего тендера, отмечают аналитики.

В обсуждении же тендера "Северодонецкое троллейбусное управление" сообщило, что закупка сделана в рамках подготовки к будущей деоккупации города. Ведь когда это произойдет, отметили там, вся закупленная техника очень пригодится.

"Поскольку не подвергается сомнению будущая деоккупация Северодонецка, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины принимаются меры по формированию необходимых ресурсов, техники, оборудования и средств, которые будут крайне необходимы для поддержания жизнеобеспечения граждан и восстановления поврежденной инфраструктуры города", – сказали на предприятии.

Зеленский не указ

В то же время, анонимный участник обсуждения обвинил северодонецких троллейбусников в мародерстве. Он напомнил: президент Украины Владимир Зеленский "четко написал, что все неприоритетные расходы должны быть отменены и перенаправлены на нужды фронта".

"То, что вы делаете, покупая машины для фактически несуществующего предприятия – это настоящее мародерство. Информация об этой закупке обязательно будет подана на рассмотрение компетентных органов", – сказал он.

В ответ же "Северодонецкое троллейбусное управление" заявило, что поскольку слова президента не являются документально оформленными, брать их во внимание предприятие не обязано.

"Действующее законодательство Украины исключает возможность применения в работе информации из новостных сообщений, распространяющихся в средствах массовой информации. Даже если источником таких сообщений выступает президент Украины", – отметили троллейбусники.

Закупку на предприятии объяснили подготовкой к деоккупации Северодонецка

Хотели заплатить еще больше

В то же время отметим: сначала "Северодонецкое троллейбусное управление" собиралось заплатить за "машины под деоккупацию" более чем на 2 млн грн больше – 40,152 млн грн. Однако единственный участник торгов предложил меньшую сумму. Получается, троллейбусникамдаже удалось сэкономить.

Сначала хотели заплатить еще больше

Тем не менее, даже несмотря на это один из участников обсуждения уже обратился в Госаудитслужбу по поводу закупки. "Требую остановить этот криминал во время войны. Средства должны идти на обороноспособность страны. Это деньги налогоплательщиков, в том числе мои. Требую остановить процедуру и перенаправить на военные цели, закупку средств защиты, медицинских средств для нужд ВСУ", – говорится в обращении.

Ответ Госаудитслужбы до сих пор ожидается.

Обращение в Госаудитслужбу по поводу закупки

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, госпредприятие "Леса Украины" продолжает попытки скупать автомобили на миллионы гривен. На этом раз оно объявило тендеры на общую сумму в почти 37 млн грн. Ранее же эта компания намеревалась заплатить более 2 млн грн за 2 авто. А ее руководитель же ранее возглавлял Гослесагентство – и в это время лесхозы активно покупали, в частности, дорогие автомобили.

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