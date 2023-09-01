Троллейбусники оккупированного Северодонецка накупили техники на десятки миллионов: говорят, что готовятся к деоккупации

Троллейбусное управление временно оккупированного Северодонецка закупило на 38 млн грн коммунальной техники – самосвал, каналопромывную машину и пр. Свое решение на предприятии объяснили подготовкой к деоккупации города. А также заявили, что слова президента Зеленского о необходимости перенаправления на нужды фронта всех неприоритетных расходов этой закупке не помеха.

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Информация о закупке размещена в системе Prozoro. Согласно ей, "Северодонецкое троллейбусное управление" Северодонецкого городского совета закупило:

2 самосвала на 5,4 млн грн;

2 дорожных комбинированных машины на 7,503 млн грн;

1 комбинированную автоцистерну-машину на 5,49 млн грн;

1 каналопромывную машину на 6,69 млн грн.

Победителем тендера стала харьковская компания "Автосборочное предприятие "Кобальт". Она же была единственной участницей торгов. Как рассказали аналитики "Наших денег", с 2017 года эта компания получила государственных подрядов на 277 млн грн.

"Договор предусматривает аванс в размере 20%. На сайте производителя нет цен. На других выигранных им торгах эти модели отыскать не удалось", – говорится в материале.

Готовятся к деоккупации

Российские войска захватили Северодонецк Луганской области в июне 2022 года. С тех пор троллейбусное управление ничего не закупало – до момента объявления нынешнего тендера, отмечают аналитики.

В обсуждении же тендера "Северодонецкое троллейбусное управление" сообщило, что закупка сделана в рамках подготовки к будущей деоккупации города. Ведь когда это произойдет, отметили там, вся закупленная техника очень пригодится.

"Поскольку не подвергается сомнению будущая деоккупация Северодонецка, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины принимаются меры по формированию необходимых ресурсов, техники, оборудования и средств, которые будут крайне необходимы для поддержания жизнеобеспечения граждан и восстановления поврежденной инфраструктуры города", – сказали на предприятии.

Зеленский не указ

В то же время, анонимный участник обсуждения обвинил северодонецких троллейбусников в мародерстве. Он напомнил: президент Украины Владимир Зеленский "четко написал, что все неприоритетные расходы должны быть отменены и перенаправлены на нужды фронта".

"То, что вы делаете, покупая машины для фактически несуществующего предприятия – это настоящее мародерство. Информация об этой закупке обязательно будет подана на рассмотрение компетентных органов", – сказал он.

В ответ же "Северодонецкое троллейбусное управление" заявило, что поскольку слова президента не являются документально оформленными, брать их во внимание предприятие не обязано.

"Действующее законодательство Украины исключает возможность применения в работе информации из новостных сообщений, распространяющихся в средствах массовой информации. Даже если источником таких сообщений выступает президент Украины", – отметили троллейбусники.

Хотели заплатить еще больше

В то же время отметим: сначала "Северодонецкое троллейбусное управление" собиралось заплатить за "машины под деоккупацию" более чем на 2 млн грн больше – 40,152 млн грн. Однако единственный участник торгов предложил меньшую сумму. Получается, троллейбусникамдаже удалось сэкономить.

Тем не менее, даже несмотря на это один из участников обсуждения уже обратился в Госаудитслужбу по поводу закупки. "Требую остановить этот криминал во время войны. Средства должны идти на обороноспособность страны. Это деньги налогоплательщиков, в том числе мои. Требую остановить процедуру и перенаправить на военные цели, закупку средств защиты, медицинских средств для нужд ВСУ", – говорится в обращении.

Ответ Госаудитслужбы до сих пор ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, госпредприятие "Леса Украины" продолжает попытки скупать автомобили на миллионы гривен. На этом раз оно объявило тендеры на общую сумму в почти 37 млн грн. Ранее же эта компания намеревалась заплатить более 2 млн грн за 2 авто. А ее руководитель же ранее возглавлял Гослесагентство – и в это время лесхозы активно покупали, в частности, дорогие автомобили.