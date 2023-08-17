Новая госкомпания снова хочет потратить миллионы на авто: на этот раз почти 40 млн грн

Госпредприятие "Леса Украины" продолжает попытки скупать автомобили на миллионы гривен. На этом раз оно объявило тендеры на общую сумму в почти 37 млн грн. Ранее же эта компания намеревалась заплатить более 2 млн грн за 2 авто. А ее руководитель же ранее возглавлял Гослесагентство – и в это время лесхозы активно покупали, в частности, дорогие автомобили.

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В рамках одного из тендеров (конечный срок подачки заявок – 24 августа), "Леса Украины" потратят 33,584 млн грн на закупку 40 авто. Т.е., каждое в среднем обойдется в 839,6 тыс. грн.

Согласно документации, эти машины обязательно должны быть белого цвета. А также:

иметь 5 дверей;

ездить на дизеле;

иметь полный привод;

колесная формула – 4х4 и пр.

Марка и модель желаемых автомобилей не указываются. Однако отметим, что, к примеру, новый автомобиль Renault Duster комплектации Life со схожими параметрами можно купить за 839,4 тыс. грн. Т.е., практически за заявленную цену.

Аукцион по другому тендеру состоится 22 августа около 15:00. В его рамках "Леса Украины" намерены закупить 3 автомобиля на 3,288 млн грн. Т.е., по 1,096 млн грн за единицу.

Согласно документации, эти авто должны быть уже либо черного, либо серого цвета. А кроме того:

ездить на бензине;

иметь передний привод.

Желаемые марка и модель также не указаны.

Не первая большая закупка

"Леса Украины" была создана всего лишь почти 9 месяцев назад – в октябре 2022 года. Однако за столь непродолжительное время эта компания уже успела отметиться скандальными закупками.

Так, ранее она заплатила более 5 млн грн за пиар – на эти деньги, в частности, снимали мультфильм. При этом тендер провели таким образом, что принять в нем участие смогла только одна компания – "Мейнстрим". Которая, правда, впоследствии отказалась от сотрудничества с компанией.

Кроме того, "Леса Украины" намеревались заплатить более 2 млн грн за 2 легковых автомобиля. Впрочем, из-за отсутствия предложения торги не состоялись.

"Лесники" покупали за госденьги дорогие авто

Руководит "Лесами Украины" Юрий Болоховец. Ранее он был главой Гослесагентства – и в это время государственные лесхозы тратили миллионы гривен на аксессуары, мебель и авто для своих руководителей.

К примеру, по информации издания "Открытый лес", в Закарпатье Брустурянское лесничество приобрело 2 внедорожника стоимостью в 3 млн грн. И хотя автомобили этого класса в горной местности действительно необходимы работникам леса, на самом деле на них ездят занимающиеся кабинетной работой чиновники.

При этом на момент закупки у этого лесхоза уже было 6 машин, 4 из которых – повышенной проходимости. Тем не менее, объясняли намерение покупки еще 2 джипов якобы необходимостью:

выполнения производственных функций;

охраны леса от пожаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, николаевские чиновники, проверяющие пенсии, покупают кроссовер Renault Duster за 1 млн грн. При том, что официальный представитель Renault в Украине предлагает новые автомобили этой модели с соответствующими характеристиками по цене от 762,9 тыс. грн до 818,9 тыс. грн (в зависимости от комплектации).