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Новая госкомпания снова хочет потратить миллионы на авто: на этот раз почти 40 млн грн

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
1,4 т.
Новая госкомпания снова хочет потратить миллионы на авто

Госпредприятие "Леса Украины" продолжает попытки скупать автомобили на миллионы гривен. На этом раз оно объявило тендеры на общую сумму в почти 37 млн грн. Ранее же эта компания намеревалась заплатить более 2 млн грн за 2 авто. А ее руководитель же ранее возглавлял Гослесагентство – и в это время лесхозы активно покупали, в частности, дорогие автомобили.

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В рамках одного из тендеров (конечный срок подачки заявок – 24 августа), "Леса Украины" потратят 33,584 млн грн на закупку 40 авто. Т.е., каждое в среднем обойдется в 839,6 тыс. грн.

Согласно документации, эти машины обязательно должны быть белого цвета. А также:

  • иметь 5 дверей;
  • ездить на дизеле;
  • иметь полный привод;
  • колесная формула – 4х4 и пр.

Марка и модель желаемых автомобилей не указываются. Однако отметим, что, к примеру, новый автомобиль Renault Duster комплектации Life со схожими параметрами можно купить за 839,4 тыс. грн. Т.е., практически за заявленную цену.

Госпредприятие "Леса Украины" продолжает скупать автомобили на миллионы гривен

Аукцион по другому тендеру состоится 22 августа около 15:00. В его рамках "Леса Украины" намерены закупить 3 автомобиля на 3,288 млн грн. Т.е., по 1,096 млн грн за единицу.

Согласно документации, эти авто должны быть уже либо черного, либо серого цвета. А кроме того:

  • ездить на бензине;
  • иметь передний привод.

Желаемые марка и модель также не указаны.

"Леса Украины" хотят заплатить более 3 млн грн за 3 авто

Не первая большая закупка

"Леса Украины" была создана всего лишь почти 9 месяцев назад – в октябре 2022 года. Однако за столь непродолжительное время эта компания уже успела отметиться скандальными закупками.

Так, ранее она заплатила более 5 млн грн за пиар – на эти деньги, в частности, снимали мультфильм. При этом тендер провели таким образом, что принять в нем участие смогла только одна компания – "Мейнстрим". Которая, правда, впоследствии отказалась от сотрудничества с компанией.

Кроме того, "Леса Украины" намеревались заплатить более 2 млн грн за 2 легковых автомобиля. Впрочем, из-за отсутствия предложения торги не состоялись.

"Леса Украины" хотели купить 2 авто за более 2 млн грн

"Лесники" покупали за госденьги дорогие авто

Руководит "Лесами Украины" Юрий Болоховец. Ранее он был главой Гослесагентства – и в это время государственные лесхозы тратили миллионы гривен на аксессуары, мебель и авто для своих руководителей.

К примеру, по информации издания "Открытый лес", в Закарпатье Брустурянское лесничество приобрело 2 внедорожника стоимостью в 3 млн грн. И хотя автомобили этого класса в горной местности действительно необходимы работникам леса, на самом деле на них ездят занимающиеся кабинетной работой чиновники.

При этом на момент закупки у этого лесхоза уже было 6 машин, 4 из которых – повышенной проходимости. Тем не менее, объясняли намерение покупки еще 2 джипов якобы необходимостью:

  • выполнения производственных функций;
  • охраны леса от пожаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, николаевские чиновники, проверяющие пенсии, покупают кроссовер Renault Duster за 1 млн грн. При том, что официальный представитель Renault в Украине предлагает новые автомобили этой модели с соответствующими характеристиками по цене от 762,9 тыс. грн до 818,9 тыс. грн (в зависимости от комплектации).

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