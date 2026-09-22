Трамп уже закупает белорусский калий, а Лукашенко утверждает, что его нет: что происходит с "большой сделкой"

Трамп заявил о подготовке "масштабной сделки" с Беларусью по калию по цене ниже канадской, тогда как Лукашенко почти одновременно сообщил, что свободных объемов фактически нет — произведенная продукция уже законтрактована. В то же время поставки белорусского калия в США уже возобновляются, но параметры будущей крупной сделки — её объём, цена и сроки — пока публично не определены.

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Об этом пишет The Hill. 21 сентября Трамп сообщил, что Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке калия в Беларуси. Президент США сделал особый акцент на цене: по его словам, она должна быть существенно ниже, чем при закупках у Канады.

Для США это важный вопрос прежде всего из-за аграрного сектора. Калий — один из ключевых компонентов минеральных удобрений, необходимый для выращивания сельскохозяйственных культур. Американский рынок при этом сильно зависит от импорта.

Канада обеспечивает около 80% американских потребностей в импортном калии, а потому любая попытка Вашингтона найти крупного альтернативного поставщика потенциально может повлиять на устоявшиеся торговые потоки. Американский президент назвал возможное удешевление сырья хорошей новостью для фермеров и животноводов.

Речь идет именно о соглашении, над которым ведется работа, а не об объявленном контракте с публично определенными объемами, сроками и ценой. Reuters также сообщает, что Лукашенко подтвердил возобновление поставок белорусского калия в США, однако параметры потенциальной крупной сделки остаются неизвестными.

Лукашенко заявил, что свободного калия нет

Особую интригу ситуации добавляет то, что почти одновременно с заявлением Трампа Лукашенко фактически предупредил, что найти крупные дополнительные партии калия для Запада может быть сложно. По его словам, после введения санкций Беларусь смогла переориентировать значительную часть экспорта на восточные рынки.

"Даже если бы мы хотели поставлять на другие, западные рынки, у нас просто нет таких объемов — всё уже законтрактовано", — заявил Лукашенко. Беларуси придётся либо наращивать доступное предложение, либо перераспределять будущие поставки между покупателями.

Главным поставщиком калия для американского аграрного сектора традиционно остается Канада. Зависимость США от канадских поставок делает ситуацию с удобрениями особенно чувствительной на фоне торговых споров между Вашингтоном и Оттавой.

При этом канадский калий остается вне действия части американских пошлин. Некоторые эксперты также обращают внимание на логистику. Беларусь не имеет выхода к морю, а санкции ЕС и позиция Литвы затрудняют использование традиционных маршрутов экспорта. Европейские ограничения в отношении белорусского калия остаются в силе, поэтому значительное наращивание поставок в США может потребовать альтернативных маршрутов, в частности через российские порты.

Калий стал частью политического торга

Потенциальный контракт появился не на пустом месте. Администрация Трампа в последнее время постепенно возобновляет прямые контакты с Минском, а одним из ключевых участников переговоров стал специальный посланник президента США по делам Беларуси Джон Коул.

Одним из центральных вопросов переговоров является освобождение заключенных в Беларуси в обмен на постепенное ослабление американских санкций. 16 сентября после очередных переговоров были освобождены 25 человек.

В ответ США согласились снять санкции с двух белорусских компаний — "Лакокраска" и "Беллесбумпром". Коул заявил, что ожидает дальнейших освобождений, хотя правозащитники отмечают, что сотни людей в Беларуси по-прежнему остаются за решеткой по политическим мотивам.

Ранее Вашингтон также ослабил ограничения в отношении белорусского калийного сектора. В марте США сняли санкции с "Белорусской калийной компании" и "Белорускалия" в рамках договоренностей, связанных с освобождением заключенных.

Лукашенко хочет вернуть замороженные деньги

У Минска есть и собственный экономический интерес в переговорах. По данным Reuters, Лукашенко поднимал вопрос о разблокировании более 40 млн долларов белорусских средств, которые остаются замороженными в американской банковской системе.

Для Беларуси возвращение на американский рынок также означало бы возможность диверсифицировать экспорт после нескольких лет санкций и переориентации торговли. Однако европейский подход пока существенно отличается от американского. Литва, в частности, заявляет, что не видит оснований для смягчения политики ЕС в отношении Минска, указывая на внутренние репрессии, поддержку России в войне против Украины и гибридные угрозы для европейских стран.

Если США действительно начнут закупать значительные объемы белорусского калия, это будет означать появление конкурента для канадских производителей на их ключевом экспортном рынке. Рынок уже отреагировал на само заявление Трампа.

После сообщения о переговорах с Беларусью акции нескольких крупных производителей удобрений снизились, инвесторы начали оценивать риск появления более дешевой белорусской продукции на американском рынке. Однако пока говорить о фактическом вытеснении Канады преждевременно.

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