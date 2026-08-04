Трамп теряет контроль: почему нефтяной рынок все меньше реагирует на угрозы США

Президент США Дональд Трамп всё быстрее теряет рычаги влияния на энергетические рынки. Даже внезапная отмена "самых масштабных со времен Второй мировой войны ударов" по Ирану не помогла существенно снизить цены на нефть, которые остаются значительно выше ожидаемых показателей.

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Об этом сообщает Politico. Ценовая ситуация на американских АЗС ставит под угрозу позиции республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Иллюзия стабильности

Попытки Трампа управлять стоимостью топлива с помощью громких публичных обещаний больше не дают желаемого результата.

Хотя новость об отказе от атаки несколько притормозила стремительный рост нефтяных фьючерсов, цены на бензин в США удерживаются выше отметки в $4 за галлон. Если эта тенденция сохранится, это станет рекордным показателем цен на топливо для этого времени года за всю историю.

Все свидетельствует о том, что рынки устали от хаотичной риторики Белого дома – от громких угроз до внезапных заявлений о скором мире. Трейдеры отмечают, что слова президента теряют вес, а рынок реагирует лишь на реальный дефицит нефти и состояние судоходства в Ормузском проливе.

Бессильное давление на нефтяных гигантов

Понимая угрозу для своего рейтинга, Трамп перешел к открытой критике энергетического бизнеса, обвинив корпорации ExxonMobil и Chevron в сверхприбылях на фоне войны:

"Они зарабатывают слишком много денег. Им лучше снизить розничные цены для потребителей. Я говорю это громко и четко: я этим недоволен", – заявил Трамп.

Однако эксперты отмечают, что подобное давление – это последний инструмент в руках администрации, поскольку реальные экономические рычаги уже исчерпаны:

стратегический нефтяной резерв США истощен до самого низкого уровня с 1983 года;

до самого низкого уровня с 1983 года; нефтеперерабатывающие заводы работают на пределе возможностей и не имеют резервного потенциала для увеличения выпуска бензина.

Политическая расплата накануне выборов

Рост стоимости жизни и высокие цены на АЗС становятся главным слабым местом Республиканской партии за три месяца до выборов в Конгресс. Социологи подчеркивают, что в конце лета у избирателей окончательно формируется представление о собственном благосостоянии, и неспособность Трампа выполнить обещание о дешевой энергии может стоить его партии контроля над Палатой представителей и Сенатом.

Как писал OBOZ.UA, в Иране обратились к США с новыми угрозами. В случае продолжения американских ударов там пообещали "ответ" – правда, не по американским военным базам, а по нефтяным и газовым месторождениям стран Персидского залива.

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