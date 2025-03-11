Трамп сделал Илона Маска и других миллиардеров беднее на космическую сумму: сколько денег потеряли

Турбулентность на рынках из-за развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны больно ударила по самым богатым людям на планете. Сильнее всего задело приближенного к Трампу миллиардера Илона Маска и его компанию Tesla.

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Как сообщает Bloomberg, всего после состоявшейся 20 января инаугурации Трампа совокупный капитал пяти миллиардеров, присутствовавших на церемонии, сократился на 210 млрд долларов. В частности, средства потеряли:

Илон Маск – 148 млрд долларов;

– 148 млрд долларов; Джефф Безос – 29 млрд;

– 29 млрд; Сергей Брин – 22 млрд;

– 22 млрд; Марк Цукерберг – 5 млрд;

– 5 млрд; Бернар Арно – 5 млрд.

В целом аналитики считают период между победой Трампа на выборах и его инаугурацией лучшим временем для лояльных к нему миллиардеров. Так, рыночная капитализация компании Маска Tesla за это время выросла на 98%, достигнув своего рекордного уровня.

Кроме того, группа компаний Арно LVMH прибавила к своей стоимости 7%, что сделало французского магната богаче на 12 млрд долларов. Даже Meta Platforms Цукерберга, которая в 2021 году запретила Трампу доступ к соцсети Facebook, набрала к началу нового президентского срока 9% и еще 20% за первые четыре недели его пребывания в должности.

Но ожидания относительно того, что президентство Трампа будет способствовать прибылям рынка, не оправдались. Так, промышленный индекс S&P 500 потерял 6,4% с момента его вступления в должность, при этом базовый индекс 10 марта упал на 2,7%. Впрочем, в результате рыночная стоимость этих компаний после 17 января снизилась на 1,39 трлн долларов.

Tesla же, которая 17 декабря достигла исторического максимума в 486 млрд долларов, с тех пор растеряла более половины своей стоимости. На фоне возмущения поддержкой "Маска ультраправых политиков" в Германии продажи Tesla в этой стране упали более чем на 70% за первые два месяца года. В Китае поставки электрокаров также упали на 49% в прошлом месяце. На этом фоне только 10 января акции компании подешевели сразу на 15%.

Также OBOZ.UA сообщал, что в США вспыхнули протесты из-за влияния Маска на политику администрации США. Активисты движения Tesla Takedown добиваются бойкота Tesla и призывают, чтобы владельцы этих электрокаров от них избавились в знак протеста против деятельности возглавляемого миллиардером Департамента эффективности правительства (DOGE).

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