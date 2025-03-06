Фондовый рынок США "трясет": последствия политики Трампа больно ударили по Tesla и Илону Маску

Развязанная президентом США Дональдом Трампом тарифная война с главными торговыми партнерами страны привела к падению американского фондового рынка. Едва ли не заметнее всего это чувствует компания приближенного к нему миллиардера Илона Маска.

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Тенденция к понижению на фондовом рынке наблюдается с середины февраля. Как свидетельствуют данные Yahoo Finance, с 28 февраля снизились основные биржевые индексы США, а именно:

Dow Jones Industrial Average упал с $43 840 до $43 000

упал с $43 840 до $43 000 NASDAQ Composite – с $18 847 до $18 552

– с $18 847 до $18 552 S&P 500 – с $5954 до $5842

В среду общая тенденция была нарушена из-за увольнения американских автопроизводителей от 25% пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады в месяц. Соответствующее решение Трамп принял после переговоров с такими гигантами авторынка как Ford, General Motors и Stellantis.

На этом фоне акции Ford Motor и GM выросли более чем на 5% и помогли подняться на фондовом рынке в целом. Заметно выросла и стоимость производителя электрокаров Tesla – по состоянию на 13.30 6 марта акции компании подорожали на 7%.

Впрочем, в целом в феврале акции Tesla упали на 28% – по состоянию на 6 марта они торгуются на уровне $279 за единицу. Среди причин, повлиявших на снижение стоимости акций – снижение спроса на европейских рынках, двукратное падение продаж электромобилей Tesla в Китае и коррекция стоимости после завышенных ожиданий победы Трампа на президентских выборах.

На этом фоне между генеральным директором компании Илоном Маском и ее акционерами усугубился конфликт. Кроме того, в США вспыхнули протесты из-за влияния Маска на политику администрации США. Как сообщает The Los Angeles Times, активисты движения Tesla Takedown добиваются бойкота Tesla и чтобы владельцы этих электрокаров от них избавились в знак протеста против деятельности возглавляемого миллиардером Департамента эффективности правительства (DOGE). Во время протестов на некоторых автомобилях этой марки оставались свастики, а женщине, оставившей надпись "нацистские автомобили" на дилерском центре Tesla в Колорадо, предъявили обвинения в вандализме.

Критики утверждают, что его действия противоречат полномочиям Конгресса, который должен контролировать бюджет США. Кроме того, доступ к власти предоставляет Маску возможность умножить свое и без того колоссальное богатство.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за таможенной политики Трампа фондовый рынок США потерял $3,6 трлн капитализации. Одной из первых жертв этой политики стали акции крупнейших технологических компаний.

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