Трамп отложил введение пошлины на авто из ЕС: как это может повлиять на Украину

Президент США Дональд Трамп отложил поднятие тарифов на автомобили, произведенные в Европейском Союзе (ЕС) до 4 июля. По его словам, если ЕС не будет выполнять торговое соглашение с США, новая мера вступит в силу в начале июля. Снижение или отмена американских пошлин на автомобили из ЕС поддержит экономическую стабильность ключевых европейских партнеров Украины, что обеспечит сохранение высокого спроса на украинское сырье, в частности металл, и стабильность финансовой помощи от Евросоюза.

Трамп сообщил о своих планах по итогам, как он выразился, "замечательного телефонного разговора" с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть исторической торговой сделки, заключенной в Тернберри, Шотландия, крупнейшей торговой сделки в истории! Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и, как и было оговорено, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился дать им время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня", - написал Трамп на своей странице в своей соцсети Truth Social.

Об "очень хорошем телефонном разговоре" с Трампом сообщила и фон дер Ляйен. В частности, она заявила, что и США, и ЕС "по-прежнему полностью привержены реализации" заключенного между сторонами торгового соглашения. "Достигнут хороший прогресс в направлении снижения тарифов на начало июля", - отметила она.

Как тарифы администрации Трампа могут повлиять на Украину

В 2025 и в начале 2026 года ситуация обострилась из-за новых инициатив администрации Трампа. В частности, были введены базовые глобальные тарифы (сначала на уровне 10%), которые затронули почти все страны-партнеры.

Национальный банк Украины оценивает прямое влияние этих мер как ограниченное, поскольку доля украинского экспорта в США составляет менее 2% от общего объема. США применили к Украине минимальную ставку в 10%, что объясняется положительным торговым балансом Штатов в отношениях с нашей страной.

Однако косвенное влияние может быть значительно ощутимее из-за замедления экономик главных торговых партнеров Украины. Если ЕС начнет терять доходы от экспорта в США из-за торговых войн, это неизбежно снизит спрос на украинское сырье и агропродукцию.

Важным аспектом является юридическая нестабильность этих решений. Например, в мае 2026 года Суд международной торговли США признал незаконными некоторые из этих тарифов. Это дает надежду на их отмену или пересмотр в краткосрочной перспективе.

Кроме чисто торговых ограничений, существует риск деглобализации и геополитической поляризации. Торговые споры между США и Китаем или ЕС могут привести к перераспределению капиталов и нестабильности на финансовых рынках, что для Украины в состоянии войны означает более высокую стоимость заимствований и сложные условия для привлечения инвестиций.

С другой стороны, некоторые аналитики отмечают, что торговые войны могут привести к снижению мировых цен на энергоносители, что выгодно для Украины как импортера топлива, и частично компенсировать потери от ограничения экспорта металлов или другой продукции.

Какая риторика была ранее в США

1 мая Трамп объявил о повышении пошлины на легковые и грузовые автомобили, ввозимые из Евросоюза в США, до 25%. "Я рад сообщить, что в связи с тем, что ЕС не придерживается нашего полностью согласованного торгового соглашения, на следующей неделе я повышу пошлины на легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты из Европейского Союза. Ставка тарифа будет повышена до 25%", - отмечал американский лидер.

В ответ фон дер Ляйен 5 мая также призвала Трампа придерживаться торгового соглашения. "Соглашение есть соглашение", - заявила она, отметив, что Евросоюз "готов ко всем сценариям".

Речь идет о торговом соглашении, заключенном ЕС и США в сентябре 2025 года. Оно предусматривает ретроактивное (решения, которые распространяются на события, произошедшие в прошлом, до момента их официального принятия.) снижение пошлин на европейский автомобильный экспорт с 27,5% до 15%. ЕС, в свою очередь, обязался отменить тарифы на все американские промышленные товары и открыть рынок для широкого круга американской продукции – морепродуктов, молочных товаров, свинины и соевого масла. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, не понятно.

