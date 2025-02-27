Трамп обвинил ЕС в обмане США и пригрозил начать против него "торговую войну" – Financial Times

Президент США Дональд Трамп намерен ввести против Евросоюза (ЕС) тарифы на импорт ряда товаров – считая при этом, что целью создания блока был обман США. По его словам, об этом будет объявлено в скором времени.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается: решение касается автомобилей и других товаров.

"Мы приняли решение и очень скоро объявим о нем. Это будет 25%", – сказал американский президент.

При этом подчеркивается: Трамп не раскрыл каких-либо деталей будущих пошлин – в частности, не объяснил, на каком основании они будут введены. Вместо этого он "вновь резко раскритиковал блок за, по его мнению, неравноправные экономические отношения".

"Они действительно использовали нас. Они не принимают наши автомобили. Они фактически не принимают наши сельскохозяйственные товары, придумывая всяческие причины. Будем честны, Европейский Союз был создан, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель. И они хорошо с этим справились", – сказал Трамп.

В то же время, отмечают аналитики, заявления Трампа повышают угрозу "широкомасштабной трансатлантической торговой войны". Которая, подчеркивается:

может нанести ущерб как экономике США, так и Европы;

усугубить дипломатические отношения между западными союзниками.

Тем более, что в ЕС уже заявили о готовности принять ответные меры. Как сообщают авторы материала, Европейская комиссия дала понять, что "решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и честной торговли".

Украина и США завершили переговоры о редкоземельных металлах

В то же время, Украина и США завершили переговоры о редкоземельных металлах – об этом в эфире телемарафона 26 февраля сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. В то же время медиа опубликовали возможный текст будущего соглашения.

В документе, как и сообщал Шмыгаль, содержатся упоминания о гарантиях безопасности для Украины, а также условиях долгосрочного мира. "По данным источников, потенциально возможно внесение точечных изменений (в частности, смена подписантов), но основные положения уже согласованы", – сообщают медиа.

Исходя из опубликованного текста, юридическое обязательство Украины – начать переговоры с США о более детальном документе, регулирующем деятельность "Инвестиционного фонда восстановления". Его должны создать Украина и США.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано рамочное соглашение о природных ископаемых. При этом он отметил: документ не содержит как положений о долге Украины (ни на 500 млрд долларов, ни на какую-либо другую сумму), так и о полном переходе украинских ресурсов в собственность США.

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