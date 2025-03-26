Еще одна страна испугалась торговой войны Трампа: готовы отменить пошлины на 23 млрд долларов

Индия готова заключить с США торговое соглашение, в рамках которого будут снижены пошлины на больше чем половину американского импорта, чтобы избежать введения взаимных тарифов. Это может стать самой большой коррекцией торговой политики страны, что приведет к ослаблению пошлин на 23 млрд долларов.

Видео дня

Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на два источника. Отмечается, что таким образом индийские власти стремятся смягчить влияние взаимных пошлин, которые планирует ввести 2 апреля президент США Дональд Трамп.

Индийские власти пришли к выводу, что такие взаимные пошлины коснутся 87% экспорта страны в Соединенные Штаты, который оценивается в целом в 66 млрд долларов. Поэтому Индия проявила открытость к снижению тарифов на 55% импортируемых из США товаров, которые сейчас подпадают под 5-30% тарифы, а некоторые из них даже могут вообще отменить. Это ослабит торговое давление на 23 млрд долларов.

В целом, согласно данным Всемирной торговой организации, средневзвешенные торговые пошлины на товары из США в мире составляет около 2,2%, тогда как в Индии это 12%. Учитывая это, торговый дефицит США в отношениях с Индией составляет 45,6 млрд долларов.

Но во время февральского визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в США страны договорились начать переговоры по быстрому заключению торгового соглашения и ослаблению тарифного давления на товары. И в Нью-Дели стремятся заключить ее в объявление о взаимных тарифах, но отменить пошлины они готовы только в случае взаимного шага со стороны американских властей.

Кроме того, рассматривают и другие варианты решения этого вопроса. В частности, отраслевые корректировки тарифов, переговоры по конкретным товарам, на которую могут быть снижены пошлины, а также более широкая тарифная реформа для равномерного снижения барьеров.

В целом источники называют наиболее болезненными для Индии пошлины на фармацевтический и автомобильный экспорт, поскольку он наиболее зависим от рынка США. Кроме того, в Нью-Дели опасаются новых тарифов на экспорт в Америку жемчуг, минеральное топливо, автоматическое оборудование, котлы и электрооборудование.

Со своей стороны, индийские власти готовы отменить пошлины на мясо, кукурузу, пшеницу и молочные продукты, которые сейчас колеблются в диапазоне 30-60%. Кроме того, могут быть ослаблены тарифы на миндаль, фисташки, овсяную крупу и киноа.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Европейском Союзе (ЕС) отсрочили введение 50% пошлин на американский виски в рамках ответа на пошлины на сталь и алюминий, наложенные администрацией Трампа. Новые тарифы на виски начнут действовать не 1 апреля, как планировалось, а с середины месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!