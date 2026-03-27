Трамп "обвалил" стоимость нефти: какие теперь цены

На мировых рынках снизились цены на нефть. Утром 27 марта марка Brent подешевела на 4 цента – до 107,97 доллара за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) – сразу на 40 центов, до 94,08 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах называют решение президента США Дональда Трампа продлить "мораторий" на атаки по иранской энергетической инфраструктуре на 10 дней.

Об этом сообщили в Reuters. Там отметили:

После начала войны в Иране нефть WTI подорожала на 40%, однако за текущую неделю ее стоимость снизилась на 4,6%.

Цена на Brent сначала выросла более чем на 48%, однако за неделю снизилась на 4%.

В то же время, подчеркивается, несмотря на заявления Трампа, "рынок все равно нервничает". Причина – неверие в скорое окончание войны.

"Рынок оценивает не столько новости, сколько то, как долго еще продлится война. И если она затянется или нефтяная инфраструктура пострадает – цены могут быстро пойти вверх", – признали аналитики.

В частности, отметили они, по оценкам крупной международной финансовой компании Macquarie Group, в случае, если война начнет затухать в ближайшее время, нефть быстро подешевеет. Хотя, признают они, до довоенного уровня цены и не упадут.

Однако, констатируется, если боевые действия затянутся до конца июня, мир может столкнуться со сверхвысокой стоимостью ресурса. По оценкам, она может достигнуть 200 долларов за баррель.

