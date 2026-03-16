Трамп не смог повлиять: цены на нефть закрепились на уровне выше 100 долларов

На мировых рынках заметно подорожала нефть. Утром понедельника 16 марта фьючерсы на марку Brent выросли на 2,73 доллара, или 2,7% – до 105,87 доллара за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,65 доллара, или 1,7% – до 100,36 доллара за баррель. Причина – угрозы нефтяной инфраструктуре Ближнего Востока из-за войны в Иране. Которые сохраняются, даже несмотря на призыв президента США Дональда Трампа к другим странам помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: напряженность на рынке повысили удары США – поскольку "через него проходит большая часть иранского нефтяного экспорта".

"Хотя удары, по всей видимости, были направлены на военную, а не энергетическую инфраструктуру, они все же создают риски. Дело в том, что сейчас через Ормузский пролив фактически проходит только иранская нефть", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, Трамп пригрозил новыми ударами по острову Харк, через который проходит около 90% иранского экспорта. Что "спровоцировало угрозы ответных действий со стороны Тегерана".

Не разрядило ситуацию, по словам аналитиков, и обращение Трампа к другим странам с требованием помощи в "защите ключевого энергетического маршрута". А также его сообщение, что "Вашингтон ведет переговоры с несколькими государствами о патрулировании пролива".

"Он выразил сомнение, что Тегеран готов к серьёзным переговорам для прекращения конфликта... Отсутствие ясной развязки всё сильнее тревожит мировые рынки", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Трампа, страны НАТО должны поддержать усилия по защите Ормузского пролива. Если союзники откажутся помогать, Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее".

