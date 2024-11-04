Трамп грозится отомстить ЕС по принципу "глаз за глаз": Европу ждет торговая война

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп угрожает объявить торговую войну Европейскому Союзу. В случае победы на выборах, Соединенные Штаты могут увеличить пошлины на товары из ЕС до 100-200%.

Видео дня

Об этом он заявил во время агитационного митинга в городе Уоррен, штат Мичиган, который транслировал PBS. Трамп пообещал ЕС политику "глаз за глаз".

Выступая на мероприятии, Трамп назвал страны ЕС "почти такими же плохими, как и Китай" для американской экономики. Он заверил, что не будет извиняться за защиту американских экономики, работников, рабочих мест, избирателей и семей.

"Они не принимают ваши автомобили, они не принимают ваши фермерские продукты, но они шлют сюда свои фермерские продукты и автомобили миллионами. Если Китай или любая другая страна взимает 100% или 200% пошлины, то мы будем взимать с них 100% или 200% пошлины", – предупредил Трамп.

Он пообещал, что обеспечит американцам право жить в "богатейшей и могущественной стране на земле". "Мы защитим нашу экономику и восстановим наши границы", – резюмировал политик.

Согласно данным Европейской комиссии, США действительно являются одним из главных торговых партнеров – в 2023 году ЕС єкспортировал в эту страну товаров на сумму 502,3 млрд евро. Это составило пятую часть всего экспорта за пределы ЕС, что обеспечило Евросоюзу положительный торговый баланс в размере около 158 млрд евро.

Американский рынок особенно важен для экономик, таких европейских государств как Германия, Италия и Ирландия. В прошлом году они экспортировали в США товаров на 157,7 млрд, 67,3 млрд и 51,6 млрд евро соответственно.

Вместе с тем, после Китая Соединенные Штаты являются вторым по важности поставщиком импорта в ЕС. Именно на Америку приходится 14% всех товаров, ввезенных в Евросоюз в 2023 году.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2024 году США ввели новые пошлины на китайские товары, направленные на электромобили, медицинские товары и солнечное оборудование, чтобы оградить американскую промышленность от нечестной конкуренции. При этом самое жесткое решение принято именно по электрокарам, для которых ставки импортной пошлины выросли с 25% до 100%, что делает ввоз такой продукции в США невыгодным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!