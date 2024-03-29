Тотальный запрет не поможет: экономист озвучил решение проблемы со сверхпопулярностью онлайн-казино

Решить проблему излишней популярности онлайн-казино в Украине и лудомании среди военных невозможно, введя тотальный запрет на азартные игры. Вместо этого лучше на государственном уровне ограничить рекламу казино.

Об этом OBOZ.UA рассказал экономический эксперт Сергей Фурса. Он добавил, что засилье рекламы азартных игр не только представляет опасность для потребителя, но и приводит к перекосам на рекламном рынке.

Дело в том, что онлайн-казино, имея серьезные доходы, готовы платить за рекламу больше, чем другие компании. Таким образом они выигрывают борьбу за места на рекламных площадках, и в результате рекламы у казино становится больше, чем у каких-либо других услуг или товаров.

"Главный ответ здесь – ограничение рекламы, с этим можно работать. Она и рынок искажает рекламный, и в принципе ее многовато. Здесь нужно работать. Это единственное регулирование, которое может быть эффективным", – считает Фурса.

Он подчеркнул, что запрет самих азартных игр не исправит проблему. Люди все равно будут находить способы спустить деньги в казино, а вот бюджет в таком случае не получит ничего. "Запрет не сработает вообще никак в мире интернета... Я считаю, что эти платформы невозможно закрыть. Мы уже играли когда-то в игру о запрете игорного бизнеса – только создали серый рынок, и все", – объяснил Фурса.

По его словам, во многих странах мира реклама онлайн-казино действительно ограничена и это помогает бороться с излишней популярностью азартных игр. "Во всем мире так оно и регулируется, а у нас много этой рекламы. Я не знаю, как влиять на людей, это отдельная история, но запретить это просто невозможно... Безусловно, очень много военных в это играют, и это известная история уже 2 года. Это объяснимо: находясь в стрессе, они пытаются найти какую-то отдушину и играют в игры. Это проблема, но запретом это не решить, потому что все равно будут сайты", – рассказал эксперт.

Популярность онлайн-казино в Украине взлетела во время войны, часть украинцев тратит на азартные игры последние деньги. При этом среди игроков – много военных. По данным СМИ, оборот игорного бизнеса в Украине составляет по 12-15 млрд грн в месяц, а игроки каждый день тратят в онлайн-казино суммарно 400 млн грн.

В то же время игорный бизнес в прошлом году уплатил в бюджет страны 10,4 млрд грн налогов. Это более чем в 50 раз выше показателя довоенного 2021 года.

Игорный бизнес в Украине получил легальный статус в Украине в 2020 году. Все казино, в т. ч. и работающие онлайн, должны получать лицензию и ежегодно ее оплачивать. К примеру, год лицензии для онлайн-казино стоит 23,4 млн грн, букмекерской деятельности в интернете – 108 млн грн, онлайн-покера – 6 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине планируют ликвидировать КРАИЛ (Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей) – соответствующий законопроект уже одобрил профильный комитет Верховной Рады. В результате выдача лицензий в сфере азартных игр должна стать автоматической, а человеческий фактор – быть исключен.

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