Комиссию по азартным играм собрались ликвидировать: лицензии казино и лотереям в Украине будут выдавать по-новому

В Украине планируют ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) – соответствующий законопроект одобрил профильный комитет Верховной Рады. В результате выдача лицензий в сфере азартных игр должна стать автоматической, а человеческий фактор – быть исключен.

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Речь идет о правительственном законопроекте № 9256, который был внесен в Верховную Раду еще 1 мая 2023 года. А 1 февраля 2024-го документ поддержал Комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики.

Это решение стало первым шагом прохождение документом всех необходимых процедур в парламенте. Далее последует рассмотрение законопроекта в первом чтении в сессионном зале.

"Это важный антикоррупционный законопроект. Если он будет принят, из процесса выдачи лицензий уберут человеческий фактор – все будет автоматически и по четким критериям", – прокомментировал решение комитета вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ожидается, что помимо автоматической выдачи лицензий, принятие законопроекта позволит также обеспечить быстрое внедрение IT-системы онлайн-мониторинга. Она, как заявлял Федоров ранее, "поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства".

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что автоматическая выдача лицензий позволит экономить бюджетные средства, которые сейчас идут на обеспечение государственного регулирования в сфере азартных игр. При этом подчеркивается: необходимость ликвидации КРАИЛ вызвана также фактической блокировкой ее работы – по причине мобилизации ряда ее членов, что повлекло за собой невозможность:

дальнейшего проведения заседаний КРАИЛ;

принятия ею необходимых решений по вопросам обеспечения деятельности указанного органа.

Как сообщал OBOZ.UA, в начала 2024 года Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении главы КРАИЛ Ивана Рудого. В ходе расследования будут устанавливать детали нарушения, связанного с коррупцией.

Такое решение было принято после того, как в Нацагентстве по предотвращению коррупции (НАПК) составили протокол, который может привести к отстранению Дениса Шмыгаля от должности премьер-министра. Проверка должна быть проведена в течение двух месяцев.

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