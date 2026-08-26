Топ-банкиры "Газпромбанка" заработали миллионы на санкциях: как им удалось провернуть схему с облигациями

Топ-менеджеры "Газпромбанка" в Люксембурге могли заработать более 9 млн евро на свыше 50 сделках с еврооблигациями "Газпрома", которые после введения санкций подешевели, а затем могли быть обменены на российские облигации замещения по номинальной стоимости. Банкиры скупали ценные бумаги незадолго до объявления об их замещении, однако после проверки люксембургский регулятор не оштрафовал их за инсайдерскую торговлю, ограничившись фиксацией нарушений внутренних правил банка.

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Об этом пишет Financial Times. Речь идет о руководителях "Газпромбанка" – Дмитрии Деркаче, Сергее Некрасове, Сергее Белоусове и Павле Большакове.

После начала полномасштабной войны России против Украины и введения западных санкций финансовые операции с российскими компаниями стали значительно сложнее. Европейский Союз напрямую не вводил санкций против самой финансовой структуры "Газпрома" и не замораживал её активы.

В то же время санкционные ограничения коснулись финансовой инфраструктуры, через которую проходили платежи, что создало серьезные проблемы для обслуживания российских еврооблигаций. На этом фоне цены на некоторые долговые бумаги "Газпрома" на европейском рынке резко упали. Отдельные выпуски продавались примерно за половину от номинальной стоимости.

Путин разрешил выпускать облигации замещения

Ключевым событием стал указ, подписанный 5 июля 2022 года российским президентом Владимиром Путиным. Документ разрешил российским эмитентам выпускать так называемые облигации замещения.

Фактически речь шла о новых российских ценных бумагах, которые должны были заменить заблокированные или проблемные еврооблигации. Для владельцев таких бумаг это создавало возможность получить замену по полной номинальной стоимости, даже если старые еврооблигации на международном рынке продавались со значительным дисконтом.

Разница между ценой приобретения дешевых еврооблигаций и стоимостью полученных взамен бумаг и стала источником потенциальной прибыли. По информацииFinancial Times, одним из первых этим механизмом воспользовался управляющий директор Gazprombank Luxembourg Дмитрий Деркач.

Через девять дней после подписания указа, 14 июля 2022 года, он начал покупать на европейском рынке еврооблигации "Газпрома", которые к тому моменту существенно потеряли в цене. До этого, в июне, Деркач побывал в Москве. По возвращении в Люксембург он открыл личный счет в "Газпромбанке", хотя внутренние правила банка, как отмечает издание, запрещали руководителям использовать счета в этом учреждении для подобных операций.

Кроме того, средства на приобретение ценных бумаг Деркачу предоставил московский "Газпромбанк". В сентябре 2022 года к операциям присоединились еще трое руководителей — Сергей Некрасов, Сергей Белоусов и Павел Большаков.

На счета банкиров поступило более 17 млн евро

По данным издания, в период с июля по ноябрь 2022 года на счета четырех банкиров поступило более 17 млн евро в эквиваленте. Средства сначала поступали в рублях, после чего их конвертировали в евро. На эти деньги руководители покупали еврооблигации "Газпрома", которые из-за санкционных ограничений и проблем с выплатами продавались значительно дешевле номинальной стоимости.

Причем, как отмечает издание, действия четырёх банкиров выглядели удивительно скоординированными. Они покупали одинаковые объёмы одинаковых выпусков облигаций в один и тот же день. Особенно показательно то, что ряд таких покупок происходил незадолго до того, как "Газпром" объявлял на своем сайте, какие именно выпуски будут доступны для замены.

Одна бумага могла принести более 80 тысяч евро

Financial Times приводит конкретный пример сделки Деркача. Он приобрел еврооблигацию "Газпрома" с погашением в 2024 году примерно за 65 тыс. евро, хотя ее номинальная стоимость составляла 150 тыс. евро. После проведения операции по замене в декабре 2022 года такая ценная бумага могла принести около 85 тыс. евро прибыли.

Если подобные операции проводились десятками, общий финансовый результат мог быть весьма значительным. По оценкам, более 50 сделок четырех банкиров могли принести им свыше 9 млн евро. В то же время важно отметить, что речь идет об оценке издания, а не об установленной судом сумме незаконной прибыли.

В конце 2022 года операции были прекращены после того, как сотрудники банка начали задавать вопросы о возможном использовании инсайдерской информации. Особое внимание привлекла синхронность действий руководителей. Они покупали одни и те же облигации, часто в одинаковых объемах и примерно в одно и то же время.

Дополнительным фактором стали сроки таких покупок: часть операций проводилась незадолго до публикации "Газпромом" информации о конкретных выпусках, которые можно было заменить на новые российские облигации. Такая схема могла позволять банкирам заранее покупать ценные бумаги, в отношении которых ожидался существенный рост стоимости после замещения.

Что установил люксембургский регулятор

В марте 2023 года ситуацию проверил финансовый регулятор Люксембурга. По результатам проверки было установлено нарушение банком собственных внутренних правил, в частности тех, которые касались использования личных счетов сотрудниками.

Однако регулятор не наложил штрафы по итогам проверки. Банку рекомендовали обновить внутренние кадровые и комплаенс-процедуры.

Таким образом, официальная проверка не завершилась наказанием банкиров за инсайдерскую торговлю, хотя само поведение руководителей вызывало вопросы внутри банка. Все четверо руководителей, о которых идет речь в расследовании, уже покинули "Газпромбанк".

Сергей Белоусов и Павел Большаков после этого возглавили инвестиционную компанию B&B Capital Partners в Люксембурге. Дмитрий Деркач, по информацииFinancial Times, остался в Люксембурге и ведет частную жизнь.

Сергей Некрасов вернулся в Россию. В октябре 2025 года он стал генеральным директором футбольного клуба "Спартак".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россияне с декабря 2024 года по июнь 2026-го перевели нерезидентным брокерам почти 600 млрд рублей, а за апрель–июнь только на покупку валюты потратили около 159 млрд рублей, что свидетельствует о росте опасений относительно будущего. Параллельно российские миллиардеры выводят десятки миллиардов долларов в ОАЭ, Турцию, Монако и другие страны, опасаясь санкций и проблем в банковской системе.

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