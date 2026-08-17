Россияне вывозят "чемоданы с деньгами" за границу: почему они больше не хотят оставлять активы Кремлю

С декабря 2024 года по июнь 2026 года россияне перевели нерезидентным брокерам почти 600 млрд рублей, а за апрель–июнь только на покупку валюты потратили около 159 млрд рублей, что свидетельствует о росте опасений относительно будущего. Параллельно российские миллиардеры выводят десятки миллиардов долларов в ОАЭ, Турцию, Монако и другие страны, опасаясь санкций и проблем в банковской системе.

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О массовом вывозе активов сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ). Согласно информации, такое поведение может свидетельствовать о росте опасений относительно будущего ужесточения внутренних ограничений в РФ.

Россияне резко увеличили переводы иностранным брокерам

Одним из наиболее заметных сигналов стал резкий скачок переводов российских домохозяйств на счета нерезидентных брокеров. По данным СЗРУ, с декабря 2024 года по июнь 2026-го россияне перевели иностранным брокерам почти 600 млрд рублей. Отмечается, что это больше, чем совокупный объем таких переводов за предыдущие семь лет.

Особенно активно этот процесс происходил весной 2026 года. В апреле, мае и июне ежемесячный объем переводов составлял примерно 42–45 млрд рублей, что соответствует более 500 млн долларов в месяц.

При этом речь идет не только об обычных инвестициях. По оценкам украинской разведки, примерно 40% переводов фактически означают вывод средств из России.

Часть россиян использует брокерские счета как своеобразную замену валютным банковским счетам. То есть средства переводятся в другую юрисдикцию и хранятся там, чтобы уменьшить зависимость от российской финансовой системы.

Еще примерно четверть соответствующих операций, по оценке СЗРУ, может быть связана с подготовкой к возможному переезду за границу. Таким образом, часть россиян фактически создает финансовую "подушку" за пределами РФ на случай дальнейшего ухудшения экономической или политической ситуации.

Почему россияне боятся оставлять деньги в РФ

Одной из причин такого движения капитала является санкционное давление и усиление контроля со стороны западных финансовых учреждений. Российские средства становится все сложнее проводить через международную банковскую систему. Дополнительным фактором стало решение ЕС в конце 2025 года включить Россию в перечень стран, имеющих стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств.

Для владельцев крупных сумм это означает рост рисков при проведении международных операций, ужесточение проверок происхождения средств и потенциальные проблемы с доступом к отдельным финансовым инструментам. На этом фоне россияне пытаются действовать на опережение — переводить деньги за границу, пока существуют доступные каналы.

Население вновь скупает наличную валюту

Параллельно в России существенно вырос спрос населения на наличные доллары и евро. По данным СЗРУ, в апреле россияне приобрели валюту на 51,8 млрд рублей, в мае — на 52,2 млрд, а в июне — уже на 54,9 млрд рублей. За три месяца совокупный объем чистых покупок валюты составил почти 159 млрд рублей.

Отмечается, что это один из самых высоких показателей за последние годы и фактически рекордный уровень с первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину. При этом население не только покупает валюту, но и активно выводит деньги из банковской системы в виде наличных.

За январь–июль 2026 года из банковской системы РФ в наличные было выведено около 2 трлн рублей. Только в июле этот показатель составил примерно 620 млрд рублей.

Россияне опасаются новой мобилизации и ужесточения режима

Еще одним фактором, который может стимулировать вывод капитала, является политическая неопределенность. В СЗРУ отмечают, что тревожность среди населения растет на фоне ожиданий возможного ужесточения внутреннего режима после выборов в Государственную думу.

Среди возможных сценариев называют дальнейшее ужесточение ограничений, введение военного положения или новую мобилизацию. В такой ситуации наличие средств за пределами РФ может рассматриваться гражданами как способ снизить собственные риски. Особенно это касается людей, располагающих достаточно большим капиталом для открытия счетов или инвестиций за рубежом.

В России могут возникнуть проблемы с наличной валютой

Пока что российские банки продолжают обеспечивать внутренний рынок иностранной наличностью, в частности завозя доллары и евро через третьи страны. Прямые поставки американской и европейской валюты в РФ ограничены санкциями, поэтому финансовые учреждения используют альтернативные маршруты.

Однако сохранение этого канала зависит от дальнейшей санкционной политики. По оценке украинской разведки, если Конгресс США примет новые масштабные санкции против России, возможности для поставок наличных долларов через третьи страны могут существенно сократиться.

В таком случае российский внутренний рынок может столкнуться с дефицитом наличной валюты. А это, в свою очередь, может вынудить Центробанк РФ и коммерческие банки ограничить её продажу. Если аналогичные ограничения введет Европейский Союз, риски распространятся и на наличный евро.

Российские миллиардеры тоже выводят активы

Проблема бегства капитала не ограничивается рядовыми гражданами. Российские предприниматели и миллиардеры также все активнее ищут возможности перевести часть своих активов за пределы РФ.

По данным Bloomberg, с начала 2026 года российская бизнес-элита могла вывести за границу десятки миллиардов долларов.

Среди популярных направлений называют ОАЭ, Турцию, Монако, Саудовскую Аравию и Кипр. Российский крупный бизнес также использует инвестиции в недвижимость, золото, криптовалюту и международные инвестиционные фонды.

При этом речь идет не только о предпринимателях, которые давно находятся под западными санкциями. По информации Bloomberg, среди тех, кто пытается диверсифицировать свое состояние, есть и бизнесмены, которых ранее считали приближенными к Кремлю.

Одной из причин такой спешки является политика российских властей в отношении частных активов.

За последние годы государство получило контроль над большим количеством предприятий и активов частного бизнеса. По оценкам Bloomberg, совокупная стоимость компаний, над которыми российское государство получило контроль, составляет около 4 трлн рублей.

Для российских миллиардеров это стало сигналом о том, что даже у крупного бизнеса нет абсолютной гарантии сохранности собственности. Одним из наиболее показательных примеров стал агрохолдинг "Русагро". Его основатель Вадим Мошкович, состояние которого Forbes оценивал в 2,9 млрд долларов, утратил контроль над активами и оказался под стражей по обвинениям в мошенничестве и взяточничестве.

Ранее под государственный контроль также перешли активы золотодобывающей компании "Южуралзолото", а также московского аэропорта "Домодедово". Продажа или перепродажа части конфискованных активов уже принесла российскому бюджету сотни миллиардов рублей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в РФ оценили убытки Wildberries и более 400 тысяч пострадавших российских продавцов в 600–800 млрд рублей, причем только уничтоженные товары могут иметь себестоимость до 300 млрд рублей. Для сравнения: 800 млрд рублей — это почти полтора годовых бюджета Татарстана на 2026 год, расходы которого утверждены на уровне 566 млрд рублей, и больше, чем годовые бюджеты ряда других российских регионов.

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