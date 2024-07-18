"Ток с украинской АЭС продают Польше": энергетики опровергли очередной фейк с теорией заговора

В украинских соцсетях и мессенджерах активно распространяют информацию о том, что Украина якобы продает электричество в Польшу. Злоумышленники утверждают, что соседняя страна якобы получает из Украины ток с 1-го и 2-го энергоблоков Хмельницкой АЭС (ХАЭС), что является ложью.

Видео дня

В "подтверждение" фейка в соцсетах публикуют фотокопию письма, которое якобы написал глава "Энергоатома" Петр Котин министру климата и окружающей среды Польши Паулине Хенниг-Клоске. Как сообщили OBOZ.UA в "Энергоатоме", такого документа на самом деле не существует, а подпись Котина на нем – поддельная.

В компании рассказали, обман разоблачается с помощью простой проверки самого текста "документа". "К моменту, когда создавали этот фейк, "Энергоатом" уже был Акционерным обществом - Котин уже был исполняющим председателя правления, а не президентом ГП. Это смешные ошибки, которые человеку неподготовленному непонятны, но сам факт того, что мы продаем электроэнергию Польше, уже фейк", – рассказал нам представитель "Энергоатома" Леонид Олейник.

Действительно, в опубликованном мошенниками "документе" Котин значится как "Президент ГП "НАЭК "Энергоатом". Также в тексте содержатся орфографические ошибки. Кроме того, сама суть документа противоречит энергетической политике, которую ведет Украина самом деле.

По сути, это и подобные утверждения напоминают теорию заговора. Ведь, если бы электроэнергия действительно продавалась из Украины за границу, чтобы это скрыть, потребовались бы не только заявления об обратном. Также пришлось бы фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Однако фейки об экспорте тока легко опровергаются. Все данные по экспорту и импорту публикуются на специальном сайте – европейской платформе по сбору данных о производстве, транспортировке и потреблении электроэнергии.

Те, кто верит в теорию заговора, находят ей подтверждение даже в данных платформы. Но вместо раздела "коммерческий обмен" (торговля) они открывают раздел сайта о физических перетоках (от которых невозможно избавиться, пока мы являемся частью единой энергосистемы) и заявляют, что это якобы и есть экспорт.

Те, кто еще сомневаются, продает Украина ток в период дефицита или нет, могут все проверить самостоятельно. В нужном разделе платформы следует в левой панели выбрать страну. На экране отобразятся все данные по экспорту и импорту электроэнергии из нее. Вот так выглядят данные за 18 июля 2024 года:

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине распространяется еще один энергетический фейк – о "зональных" отключениях электроэнергии. Это делают мошенники для привлечения новых подписчиков на анонимные телеграм-каналы, где отсутствует правдивая информация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!